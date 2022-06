Рамштайн-3 показав єдність НАТО: результати зустрічі міністрів оборони у Брюсселі

Учора, 15 червня, відбулась третя зустріч контактної групи у форматі Рамштайн, яка об’єднала світових лідерів задля військової допомоги Україні.

На зустріч у Брюсселі приїхали представники близько 50 держав світу. Засідання організували міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Україну представили міністр оборони Олексій Резніков та заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

До Контактної групи з питань оборони України цього разу приєдналися ще три країни: Грузія, Молдова та Еквадор.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, Рамштайн-3 показав “єдність НАТО і готовність надавати більше зброї для боротьби за свободу і незалежність”.

Про це заявили Остін та Міллі на прес-конференції після засідання.

Але не треба помилятися: неспровоковане і невиправдане вторгнення Росії не лише становить небезпеку для України, це й загроза європейській безпеці, — сказав Остін.

Міністр оборони України також прокоментував третю зустріч у форматі Рамштайн, подякував усім партнерам за зусилля, а також запевнив, що українська армія готова використовувати нове озброєння проти російських загарбників.

#Ramstein 3 Results

Ukraine will continue its fight for Freedom and Independence;

Our partners will continue to support Ukraine;

NATO has the greatest unity in its history;

Ukraine will win.

