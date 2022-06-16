Рамштайн-3 показав єдність НАТО: результати зустрічі міністрів оборони у Брюсселі

Учора, 15 червня, відбулась третя зустріч контактної групи у форматі Рамштайн, яка об’єднала світових лідерів задля військової допомоги Україні.

На зустріч у Брюсселі приїхали представники близько 50 держав світу. Засідання організували міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Україну представили міністр оборони Олексій Резніков та заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

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До Контактної групи з питань оборони України цього разу приєдналися ще три країни: Грузія, Молдова та Еквадор.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, Рамштайн-3 показав “єдність НАТО і готовність надавати більше зброї для боротьби за свободу і незалежність”.

Що Україна отримає найближчим часом:

155-міліметрові гаубиці М777 (18 од.);

155-міліметрові снаряди (46 тис.);

реактивні системи залпового вогню HIMARS та додаткові снаряди до них;

тактичні автомобілі для транспортування гаубиць (18 од.);

автомобілі для ремонту техніки (4 шт.);

системи берегової охорони з ракетами Harpoons (2 шт.);

захищені радіостанції;

оптичні пристрої, зокрема нічного бачення та тепловізори;

вертольоти МІ зі Словаччини та боєприпаси до них;

артилерію з Канади, Польщі та Нідерландів;

РСЗВ Mars II від Німеччини (3 шт.) + навчання українських військових, яке розпочнеться уже в червні.

Про це заявили Остін та Міллі на прес-конференції після засідання.

Ми повинні посилити нашу спільну відданість самозахисту України й підштовхувати себе навіть ще сильніше, щоб забезпечити, щоб Україна могла захищати себе, своїх громадян і свою територію.

Але не треба помилятися: неспровоковане і невиправдане вторгнення Росії не лише становить небезпеку для України, це й загроза європейській безпеці, — сказав Остін.

Міністр оборони України також прокоментував третю зустріч у форматі Рамштайн, подякував усім партнерам за зусилля, а також запевнив, що українська армія готова використовувати нове озброєння проти російських загарбників.

Україна продовжить боротьбу за свободу і незалежність. Наші партнери продовжать підтримувати Україну. НАТО має найбільшу єдність у своїй історії. Україна переможе, — написав Резніков у своєму Twitter.

#Ramstein 3 Results

Ukraine will continue its fight for Freedom and Independence;

Our partners will continue to support Ukraine;

NATO has the greatest unity in its history;

Ukraine will win.

(2/2) pic.twitter.com/VdCMkknZhd — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 15, 2022

Раніше ми писали, яку зброю Україна отримує від західних партнерів та чого ще не вистачає.

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