Третя зустріч у форматі Рамштайн та військова виставка у Франції — чи чекати Україні нового озброєння

Дедалі більше країн готові об’єднатись і надавати Україні військову підтримку. Сьогодні відбудеться третє засідання кнтактної групи у форматі Рамштайн, яка координує зусилля західних партнерів для допомоги нашим Збройним Силам.

Зустріч відбудеться у Брюсселі — у штаб-квартирі НАТО. На неї прибудуть міністри оборони приблизно півсотні держав світу. Очолить засідання глава Пентагону Ллойд Остін.

Від початку повномасштабної війни США зайняли чітку позицію щодо підтримки України та вже надали нам 11 траншів військової допомоги на майже $5 млрд.

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Оборонну підтримку надають й інші держави. Наприклад, у травні литовці лише за 3,5 дні зібрали 5 мільйонів євро на Байрактар для ЗСУ. Однак турецька компанія-виробник його просто подарувала. Тепер у Вільнюсі обіцяють надати боєприпаси для дрона.

Читати на тему Не лише Javelin та Stinger: яку зброю Україна отримує від західних партнерів та чого ще не вистачає Яку зброю постачають західні партнери в Україну та як нові види озброєння можуть змінити хід війни.

Тим часом у Франції триває одна з найбільших виставок оборонної промисловості у світі Eurosatory. Учасники демонструють найновіші розробки, які незабаром може отримати й Україна, а також обговорюють безпекову ситуацію у світі.

Ті, хто сумнівається в невідкладності цих зусиль, мають поглянути на Україну. Її війська потребують якісної зброї та розраховують на нашу підтримку.

— Ми маємо вчитися на помилках останніх років; на тому, що відбувається в Україні та загалом у світі, — зазначив президент Франції Еммануель Макрон.

Раніше США надали Україні свої реактивні системи HIMARS. Дізнайся більше про їхні характеристики та чому вони потрібні нашим захисникам.

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