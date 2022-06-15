Світ

Третя зустріч у форматі Рамштайн та військова виставка у Франції — чи чекати Україні нового озброєння

Вероніка Бойко, журналістка програми Факти ICTV 15 Червня 2022, 19:30

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Третя зустріч у форматі Рамштайн та військова виставка у Франції — чи чекати Україні нового озброєння
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