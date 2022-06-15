Третья встреча в формате Рамштайн и военная выставка во Франции — ждать ли Украине нового вооружения

Все большее количество стран готовы объединиться и оказывать Украине военную поддержку. Сегодня состоится третье заседание контактной группы в формате Рамштайн, координирующее усилия западных партнеров для помощи нашим Вооруженным Силам.

Встреча пройдет в Брюсселе — в штаб-квартире НАТО. На ней будут присутствовать министры обороны около полусотни стран мира. Возглавит заседание глава Пентагона Ллойд Остин.

С начала полномасштабной войны США заняли четкую позицию по поддержке Украины и уже предоставили нам 11 траншей военной помощи на общую сумму почти $5 млрд.

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Поддержку оказывают и другие государства. Например, в мае литовцы всего за 3,5 дня собрали 5 миллионов евро на Байрактар ​​для ВСУ. Однако турецкая компания-производитель его просто подарила. Теперь в Вильнюсе обещают предоставить боеприпасы для дрона.

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Между тем, во Франции проводят одну из крупнейших выставок оборонной промышленности в мире Eurosatory. Участники демонстрируют новейшие разработки, которые вскоре может получить и Украина, а также обсуждают ситуацию в мире.

Те, кто сомневается в неотложности этих усилий, должны взглянуть на Украину. Ее войска нуждаются в качественном оружии и рассчитывают на нашу поддержку.

— Мы должны учиться на ошибках последних лет; на том, что происходит в Украине и вообще в мире, — отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее США предоставили Украине свои реактивные системы HIMARS. Узнай больше об их характеристиках и почему они нужны нашим защитникам.

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