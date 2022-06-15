Мир

Третья встреча в формате Рамштайн и военная выставка во Франции — ждать ли Украине нового вооружения

Вероника Бойко, журналист программы Факты ICTV 15 июня 2022, 19:30

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Третє засідання Рамштайн - військова допомога Україні

Третья встреча в формате Рамштайн и военная выставка во Франции — ждать ли Украине нового вооружения
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