HIMARS уже направляется в Украину — какое оружие вошло в новый пакет военной помощи от США

Журналистка Голоса Америки Екатерина Лисунова рассказала о новом пакете военной помощи от США на $700 млн, которые являются частью $40 млрд, утвержденных Конгрессом для помощи Украине.

В него входят, кроме вертолетов, Джавелинов, тактических машин и других боеприпасов и оборудования, долгожданные реактивные системы залпового огня HIMARS.

В Пентагоне заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что украинским военным сначала потребуется пройти подготовку в течение не менее трех недель.

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Сейчас в Украину отправятся четыре такие установки, но при необходимости американская сторона сможет прислать больше.

Как отметил американский журналист, освещающий новости Пентагона, Мэтт Сейлор в Twitter, украинские военные уже начали овладевать РСЗО HIMARS.

Американские тренеры работают с украинцами в неизвестном месте вне страны.

NEW: Ukrainian forces have begun training on the HIMARS being sent by the U.S., according to a senior defense official. U.S. trainers are working with the Ukrainians at an undisclosed location outside of the country. The first round of training is expected to take about 3 weeks. https://t.co/b93xJMV1F9 — Matt Seyler (@MattSeyler) June 2, 2022

Кроме того, Великобритания обратилась к американцам с просьбой разрешить им предоставить свои реактивные системы залпового огня HIMARS Украине. Поскольку британцы покупали его в США и теперь должны получить их согласие.

Военные эксперты утверждают, что некоторые боеприпасы для HIMARS могут достигать цели на дальность в 300 км. Однако Украине сейчас предоставили только те, что могут поразить цель на расстоянии 70 км.

Такой шаг обусловлен тем, что Белый дом не желает вероятной эскалации конфликта и расширения его на российскую территорию.

Однако новоназначенный посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, которая уже прибыла в Киев, в первом брифинге заявила, что дальность и цели, куда стрелять из этих систем, украинцы смогут определять сами.

РСЗО HIMARS — что это за оружие

HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) — это реактивная система залпового огня, разработанная еще в 80-х годах прошлого века. Армия США применяла ее в Ираке в 2003 году и в войне в Персидском заливе.

Это современный многофункциональный комплекс на колесном шасси, несущий шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике.

Дальность поражения с HIMARS достигает от 45 до 300 км.

Общие характеристики РСЗО HIMARS

экипаж — 3 человека

калибр — 227 мм

темп стрельбы — 18 выстрелов в минуту

дальность движения — 480 км

максимальная скорость — 85 км/ч.

Напомним, ранее мы рассказывали, какое оружие Украина получает от западных партнеров и чего еще не хватает.