HIMARS уже направляется в Украину — какое оружие вошло в новый пакет военной помощи от США

Журналистка Голоса Америки Екатерина Лисунова рассказала о новом пакете военной помощи от США на $700 млн, которые являются частью $40 млрд, утвержденных Конгрессом для помощи Украине.

В него входят, кроме вертолетов, Джавелинов, тактических машин и других боеприпасов и оборудования, долгожданные реактивные системы залпового огня HIMARS.

В Пентагоне заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что украинским военным сначала потребуется пройти подготовку в течение не менее трех недель.

Сейчас в Украину отправятся четыре такие установки, но при необходимости американская сторона сможет прислать больше.

Как отметил американский журналист, освещающий новости Пентагона, Мэтт Сейлор в Twitter, украинские военные уже начали овладевать РСЗО HIMARS.

NEW: Ukrainian forces have begun training on the HIMARS being sent by the U.S., according to a senior defense official. U.S. trainers are working with the Ukrainians at an undisclosed location outside of the country. The first round of training is expected to take about 3 weeks. https://t.co/b93xJMV1F9