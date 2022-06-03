Мир

HIMARS уже направляется в Украину — какое оружие вошло в новый пакет военной помощи от США

Даниэла Долотова, редактор сайта 03 июня 2022, 20:00

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