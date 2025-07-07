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Карта боевых действий 7 июля 2025: россияне наступают в направлении Хатнего, что возле Волчанска

Виктория Мельник, журналист сайта 07 июля 2025, 10:00
карта боевых действий

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