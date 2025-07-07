Карта боевых действий 7 июля 2025: россияне наступают в направлении Хатнего, что возле Волчанска

Карта боевых действий за 7 июля 2025 года – главный текст, собравший в себе все новости с фронта за сутки.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Боровой. Российские войска недавно продвинулись вблизи Новопавловки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 7 июля 2025 года

Генштаб сообщает о 184 боевом столкновении в течение суток.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 90 авиаударов, в том числе сбросил 154 управляемых авиационных бомб. Кроме того, совершил 6040 обстрелов, из них 135 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4589 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Плавни Запорожской области; Львово Херсонской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийских системы и 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 24 боестолкновения. Противник нанес 19 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 30 управляемых авиационных бомб и совершил 344 артиллерийских обстрела, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 24 боестолкновения в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в сторону населенного пункта Хатное.

На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Московка и Зеленая Роща.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Красный Пруд, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского.

На Северском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григоровки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло два боя в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Русин Яр и Яблоновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 атак агрессора в районах населенных пунктов Разино, Проминь, Котлино, Новосергеевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономическое, Мирное, Лисовка, Зверевое, Удачное, Орехово, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Покровск, Молодецкое, Дачное, Муравка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожья, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском и Приднепровском направлениях российские оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляли 1100 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 33 артиллерийских системы, две реактивные системы залпового огня, 233 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 118 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему.

Карта боевых действий 7 июля

Карта боевых действий 7 июля 2025: россияне наступают в направлении Хатнего, что возле Волчанска / 12 Фотографий

Генштаб

Этой ночью оккупанты атаковали Одессу, Киев и Харьков. Детальнее о последствиях в Харькове, читай по ссылке.

Главное фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

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