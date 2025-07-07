О, док, я вас помню! Как раненые бойцы вспоминают о медиках стабпункта 93 ОМБр

Они знают цену каждую минуту. От их оперативности и профессионализма зависит жизнь бойцов. Спасти и стабилизировать — это задача медиков стабилизационного пункта 93-й бригады Холодный Яр. Один день работы стабилизационного пункта 93 ОМБр Хирург и старший ординатор стабпункта Виктор Родин говорит, что после обеда и немного ближе к вечеру работы почти нет. — Все ротации проходят по сераму, в более позднее время, в 21 или 22 часа. Работа (появляется — ред.) вечером, ночью и утром.Врач-хирург Владимир Пигулевский вспоминает, что труднее всего ему было в Бахмуте и Калиновке. Там и света не было, и воды, и работы было больше, и раненых. Я не стану вам говорить сколько. Намного. Так, как сейчас, такого у нас не было. В стабилизационный пункт 93-й бригады привозят двух раненых бойцов. Перед их автомобилем прилетела мина. На ранение боец качественно наложил турникет побратиму, возможно благодаря гражданской профессии. В прошлом он был анестезистом. — У него ожог лица, контузия обоих глаз, ранение бедра огнестрельным обломком. Самое главное, что он видит обоими глазами, — добавляет Владимир. Читать по теме Жизнь — самое ценное, что есть: история Виктора, сменившего роддом на стабпункт До войны Виктор работал акушером-гинекологом. Теперь помогает увидеть жизнь не малышам, а военным на передовой. Раненого стабилизировали, затем отправили в госпиталь. На соседнем столе тяжелый. У бойца сильно изувечена нога. Он потерял много крови. Будут ли ампутировать конечность решать в первичной хирургической группе или в госпитале. Так выглядит обычный режим работы стабилизационного пункта. Некоторые бойцы попадают в него не в первый раз, говорят собеседники, и даже узнают тех, кто спас им жизнь. Несколько ребят было по два, а то и по три раза в нашем стабе. И они приезжают и говорят: “О, док, я вас помню”. Почти все ребята, получившие помощь здесь, выходят со словами благодарности, — говорит Виктор. Похожие воспоминания имеет и Владимир: — Пару людей видел в Днепре и пару человек видел на западе Украины. Сами узнали. Я был на отдыхе, они подошли и говорят: “Мы помним”. Я говорю: “Да ладно”. Они герои. Ну а что мы? Мы их здесь спасаем, но они ведь тоже, простите, дома не остались, пошли воевать. Мы также рассказывали о другом стабпункте, который спасает жизнь в Донецкой области. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Донецкая область, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter