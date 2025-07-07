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О, док, я вас помню! Как раненые бойцы вспоминают о медиках стабпункта 93 ОМБр

Олег Эндрексон, корреспондент программы Вікна-новини 07 июля 2025, 20:00

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