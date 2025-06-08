Истории Рассказы

Жизнь — самое ценное, что есть: история Виктора, сменившего роддом на стабпункт

Ирина Танасийчук, журналист сайта 08 июня 2025, 22:00
Жизнь — самое ценное, что есть: история Виктора, сменившего роддом на стабпункт
Фото Армия.Inform

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