Жизнь — самое ценное, что есть: история Виктора, сменившего роддом на стабпункт

Виктор с позывным Акушер уверен: если есть хоть небольшой шанс на спасение жизни, нужно максимально его реализовать. Даже если все обстоятельства не в твою пользу.

Он работает врачом хирургического профиля и уже несколько лет служит в стабилизационном пункте 72-й отдельной механизированной бригады. Спасают в любом состоянии, даже на стадии клинической смерти.

Медик поделился своей историей с Армией.Inform и рассказал, что считает самым сложным в своей работе.

История Акушера, достающего собратьев с того света

— Даже если привозят на стадии клинической смерти, мы стараемся реанимировать, оказать помощь. И были такие случаи. Например, поражение электрическим током, — рассказывает Виктор.

Однажды ему удалось реанимировать, завести сердце и восстановить дыхание. Поэтому иногда они фактически борются со смертью за раненых.

До войны мужчина работал акушером-гинекологом в районной больнице в Переяславе. 25 февраля 2022 стал добровольцем в 72 ОМБр, которая на тот момент защищала Киевскую область.

Тогда оказывал помощь прямо на нуле: ходил в наряды, занимался обустройством блиндажей. Спать приходилось под открытым небом. Уже позже Виктор присоединился к медицинской роте.

Там сформировали стабилизационный пункт, на котором Виктор сейчас работает. За неимением специалистов долгое время был врачом общей практики. Когда людей стало больше, стал работать с хирургией.

Перестроиться было трудно, потому что работа отличалась от того, к чему он привык в гражданской жизни:

— И протоколы пришлось изучать по хирургии и перестраиваться. Были сложные ситуации, когда тебе привозят бойца с ампутацией, а ты ничего не можешь сделать.

И приходится уже “перекрывать кран” — накладывать на сосуды зажимы и отсекать эти конечности. Потому что с ними уже ничего нельзя поделать.

Как приходилось работать с большим количеством раненых

Самым сложным периодом медик считает бои на Угледарском направлении. Там 72 бригада держала оборону более двух лет. Раненых иногда было так много, что работало по три хирурга одновременно:

Был очень большой поток бойцов. Мы принимали не только из нашей бригады, но и тех подразделений, которые были рядом. Но работали на адреналине. Потому что мы знали, что должны спасать жизнь.

Из-за этого усталость почти не чувствовали, хотя работали тяжело и долго. Основная задача Виктора и его коллег — стабилизировать состояние раненого, оказать первую врачебную помощь и отправить в госпиталь.

Оптимальный вариант для таких действий — два часа от момента ранения и до попадания в стабпункт. Но в нынешних условиях это становится тяжело, потому что враг буквально охотится за эвакуационными группами.

— Трогать медиков во время всех войн было запрещено. Видишь Красный крест — не трогай. Но здесь это не работает. Они наоборот охотятся за эвакуационными группами. Очень много FPV-дронов.

Но не только эвакуация с поля боя опасна. Россияне часто целятся по стабилизационным пунктам и госпиталям в тылу.

– Сейчас опасность всюду. Они могут и КАБы по стабпункту ударить. Даже FPV-дроны прилетают. За нами несколько раз прилетали FPV на оптоволокне. Так что ждать какой-то гуманности от врага вообще не стоит.

Дроны — основная причина ранений

Именно сбросы дронов являются главной причиной ранений, говорит Виктор. Ранения множественные и могут быть незначительными, но по всему телу. Пулевые ранения составляют всего 3-5%. Иногда случаются взрывы на минах.

Другие осколочные — от артиллерии, FPV и сбросов. Большинство от дронов. Если еще в 2023 году те же FPV были редкостью, теперь они повсюду.

Виктор считает, что жизнь — это самое ценное, что есть, и за нее следует бороться до последнего. Даже если шансов на спасение мало, медики все равно будут делать свое дело.

– Это наша работа. Да, психологически тяжело. Но переключаться на то, что ты должен спасти. Даже если не удастся сохранить, например, конечности. Но если есть шанс на жизнь, то его нужно реализовать.

Иногда бойцов приходится спасать во тьме. Медики бригады Рубеж рассказали о собственном опыте эвакуации раненых.

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