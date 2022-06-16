Рамштайн-3 показал единство НАТО: результаты встречи министров обороны в Брюсселе

Вчера, 15 июня, состоялась третья встреча контактной группы в формате Рамштайн, объединившая мировых лидеров для военной помощи Украине.

На встречу в Брюсселе приехали представители примерно 50 стран мира. Заседание организовали министр обороны США Ллойд Дж. Остин III и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Украину представили министр обороны Алексей Резников и заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

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Результаты встречи Рамштайн-3

К Контактной группе по обороне Украины в этот раз присоединились еще три страны: Грузия, Молдова и Эквадор.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, Рамштайн-3 показал “единство НАТО и готовность предоставлять больше оружия для борьбы за свободу и независимость”.

Что Украина получит в ближайшее время:

155-миллиметровые гаубицы М777 (18 ед.);

155-миллиметровые снаряды (46 тыс.);

реактивные системы залпового огня HIMARS и дополнительные снаряды;

тактические автомобили для транспортировки гаубиц (18 ед.);

автомобили для ремонта техники (4 шт.);

системы береговой охраны с ракетами Harpoons (2 шт.);

защищенные радиостанции;

оптические устройства, в частности, ночного видения и тепловизоры;

вертолеты МИ из Словакии и боеприпасы к ним;

артиллерию из Канады, Польши и Нидерландов;

РСЗО Mars II от Германии (3 шт.) + обучение украинских военных, которое начнется уже в июне.

Об этом заявили Остин и Милли на пресс-конференции после заседания.

Мы должны усилить нашу общую преданность самозащите Украины и подталкивать себя еще сильнее, чтобы обеспечить, чтобы Украина могла защищать себя, своих граждан и свою территорию.

Но не нужно ошибаться: неспровоцированное и неоправданное вторжение России не только представляет опасность для Украины, это и угроза европейской безопасности, — сказал Остин.

Министр обороны Украины также прокомментировал третью встречу в формате Рамштайн, поблагодарил всех партнеров за усилия, а также заверил, что украинская армия готова использовать новое вооружение против российских захватчиков.

Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину. НАТО имеет самое большое единство в своей истории. Украина победит, — написал Резников в своем Twitter.

#Ramstein 3 Results

Ukraine will continue its fight for Freedom and Independence;

Our partners will continue to support Ukraine;

NATO has the greatest unity in its history;

Ukraine will win.

(2/2) pic.twitter.com/VdCMkknZhd — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 15, 2022

Ранее мы писали, какое оружие Украина получает от западных партнеров и чего еще не хватает.

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