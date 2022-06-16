Рамштайн-3 показал единство НАТО: результаты встречи министров обороны в Брюсселе

Вчера, 15 июня, состоялась третья встреча контактной группы в формате Рамштайн, объединившая мировых лидеров для военной помощи Украине.
На встречу в Брюсселе приехали представители примерно 50 стран мира. Заседание организовали министр обороны США Ллойд Дж. Остин III и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
Украину представили министр обороны Алексей Резников и заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.
К Контактной группе по обороне Украины в этот раз присоединились еще три страны: Грузия, Молдова и Эквадор.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, Рамштайн-3 показал “единство НАТО и готовность предоставлять больше оружия для борьбы за свободу и независимость”.
Об этом заявили Остин и Милли на пресс-конференции после заседания.
Мы должны усилить нашу общую преданность самозащите Украины и подталкивать себя еще сильнее, чтобы обеспечить, чтобы Украина могла защищать себя, своих граждан и свою территорию.
Мы должны усилить нашу общую преданность самозащите Украины и подталкивать себя еще сильнее, чтобы обеспечить, чтобы Украина могла защищать себя, своих граждан и свою территорию.
Но не нужно ошибаться: неспровоцированное и неоправданное вторжение России не только представляет опасность для Украины, это и угроза европейской безопасности, — сказал Остин.
Министр обороны Украины также прокомментировал третью встречу в формате Рамштайн, поблагодарил всех партнеров за усилия, а также заверил, что украинская армия готова использовать новое вооружение против российских захватчиков.
Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину. НАТО имеет самое большое единство в своей истории. Украина победит, — написал Резников в своем Twitter.
Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры продолжат поддерживать Украину. НАТО имеет самое большое единство в своей истории. Украина победит, — написал Резников в своем Twitter.
#Ramstein 3 ResultsUkraine will continue its fight for Freedom and Independence;Our partners will continue to support Ukraine;NATO has the greatest unity in its history;Ukraine will win.(2/2) pic.twitter.com/VdCMkknZhd— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 15, 2022
#Ramstein 3 ResultsUkraine will continue its fight for Freedom and Independence;Our partners will continue to support Ukraine;NATO has the greatest unity in its history;Ukraine will win.(2/2) pic.twitter.com/VdCMkknZhd
Ранее мы писали, какое оружие Украина получает от западных партнеров и чего еще не хватает.
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