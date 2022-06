Рамштайн-3 показал единство НАТО: результаты встречи министров обороны в Брюсселе

Вчера, 15 июня, состоялась третья встреча контактной группы в формате Рамштайн, объединившая мировых лидеров для военной помощи Украине.

На встречу в Брюсселе приехали представители примерно 50 стран мира. Заседание организовали министр обороны США Ллойд Дж. Остин III и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Украину представили министр обороны Алексей Резников и заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк.

К Контактной группе по обороне Украины в этот раз присоединились еще три страны: Грузия, Молдова и Эквадор.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, Рамштайн-3 показал “единство НАТО и готовность предоставлять больше оружия для борьбы за свободу и независимость”.

Об этом заявили Остин и Милли на пресс-конференции после заседания.

Но не нужно ошибаться: неспровоцированное и неоправданное вторжение России не только представляет опасность для Украины, это и угроза европейской безопасности, — сказал Остин.

Министр обороны Украины также прокомментировал третью встречу в формате Рамштайн, поблагодарил всех партнеров за усилия, а также заверил, что украинская армия готова использовать новое вооружение против российских захватчиков.

#Ramstein 3 Results

Ukraine will continue its fight for Freedom and Independence;

Our partners will continue to support Ukraine;

NATO has the greatest unity in its history;

Ukraine will win.

