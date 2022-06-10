День Х наближається: коли ЄС ухвалить остаточне рішення щодо надання Україні статусу кандидата 

Цього тижня в Європарламенті та Єврокомісії обговорюють надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, ефективність процесу запровадження санкцій європейською спільнотою, а також викрадення Росією українського зерна.

Чи дадуть Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Заклики надати нашій державі кандидатський статус лунають дедалі частіше та виразніше. З цим згодні європейські політики, які на власні очі бачили жахливі наслідки російської окупації.

Висновок Єврокомісії щодо кандидатства України в ЄС буде готовий до 17 червня. Остаточне рішення очікується на Саміті ЄС, який відбудеться 23–24 червня.

Лідери фракцій Європарламенту виступили зі спільною заявою і закликали саміт надати Україні статус кандидата. Те саме рекомендував і Європарламент — відповідну резолюцію ухвалили на пленарному засіданні у Страсбурзі.

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Згадуються також “європейські прагнення Молдови та Грузії”, однак чіткої рекомендації надати їм статус кандидата немає.

Тим часом для України Європарламент у резолюції рекомендує ще й “без зволікань надати зброю відповідно до потреб, висловлених українською владою”.

Євросоюз уже використовував згаданий інструмент, щоб надати нашій країні 2 млрд євро на закупівлю зброї.

Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання відповідно до потреб, що були висловлені українською владою, та надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України.

Про це розповів голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Маккалістер.

Скасування права вето для рішень щодо санкцій проти РФ

Європарламент також ухвалив резолюцію із закликом до Європейської ради скасувати право вето під час ухвалення рішень щодо санкцій проти Росії.

Пропонують відмовитись від принципу одностайності під час голосувань щодо санкцій і в надзвичайних ситуаціях на користь кваліфікованої більшості голосів.

Це має підвищити дієздатність ЄС, кажуть автори ініціативи й нагадують про нещодавні кризи в ухваленні рішень. Конкретних прикладів не наводять, але всім відомо, що найбільше правом вето останнім часом зловживає Угорщина.

Читати на тему Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС Читай, яку резолюцію щодо України ухвалив Європарламент на засіданні 8 червня.

Євросоюз проти краденого українського зерна

Також Євросоюз закликає країни світу не купувати вкраденого росіянами українського зерна, щоб не ставати співучасниками злочинів Росії. Позицію ЄС висловив речник Єврокомісії Петер Стано. Він закликав ретельно з’ясовувати походження зерна, перш ніж його закуповувати.

Євросоюз просить усіх партнерів не купувати нічого, що награбовано росіянами в Україні, зокрема закликаємо з’ясовувати походження зерна.

Ми знаємо, що Москва намагається експортувати награбоване в Україні збіжжя в інші країни. І ми всіма доступними нам засобами намагаємося цьому запобігти, — зазначив речник Єврокомісії.

Він також повідомив, що Росія намагалася продати партію краденого збіжжя Єгипту, але той відмовився. На початок червня Росія вже вкрала на окупованих нею територіях України не менше ніж 500 тис. тонн пшениці на суму $100 млн.

Євросоюз нині працює над створенням сухопутних маршрутів для прискореного вивезення зерна з України через Польщу, Словаччину та Румунію.

Днями країни-члени ООН зібрались у Нью-Йорку. Дивись, про що йшлося на засіданні Радбезу ООН.

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