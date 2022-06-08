Світ

Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 08 Червня 2022, 21:30
Євросоюз

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