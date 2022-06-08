У середу, 8 червня, на засіданні в Страсбурзі Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Відповідну резолюцію підтримали 438 євродепутатів, 65 – висловилися проти, ще 94 – утрималися.

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Як стало відомо, рішення Європейського парламенту радить надати Україні статус кандидата на членство в ЄС, “як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України”.

Раді ЄС рекомендується погодитися з європейськими прагненнями України. Раніше ця інституція визнавала, що Україна належить до європейської родини.

Ти можеш запитатися: що дасть Україні статус кандидата в ЄС? Відповідаємо на це питання розлого за посиланням.

Але ж нас цікавить не лише статус кандидата в ЄС, еге ж? Бо деякі країни в цьому статусі перебували роками й не відчували жодних зрушень. Так, шлях Хорватії до Євросоюзу склав ціле десятиліття.

І якщо ми вже визначилися з перевагами кандидатів в ЄС, тоді сміливо можна читати, що дасть Україні членство в ЄС та як це допоможе відбудовувати країну після завершення війни.