Мир

Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 08 июня 2022, 21:30
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