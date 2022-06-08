В среду, 8 июня, на заседании в Страсбурге Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Соответствующую резолюцию поддержали 438 евродепутатов, 65 – высказались против, еще 94 – воздержались.

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Как стало известно, решение Европейского парламента советует предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС “в качестве четкого политического сигнала солидарности с народом Украины”.

Совету ЕС рекомендуют поддержать европейские устремления Украины. Ранее именно эта институция признавала, что Украина принадлежит к семье европейских стран.

Ты можешь спросить, что даст Украине статус кандидата в ЕС? Отвечаем на этот вопрос подробно по ссылке.

Но ведь нас интересует не только статус кандидата в ЕС, правда? Некоторые страны в этом статусе пребывали годами. Так, путь Хорватии в Евросоюз стоил ей десятилетия.

И если мы уже определились с преимуществами, которые получают страны-кандидаты в ЕС, тогда смело читай, что даст Украине членство в ЕС и как это поможет восстанавливать страну после окончания войны.