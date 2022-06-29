Первая тысяча белорусских трупов “сметет” Лукашенко с должности — будет ли нападение с Беларуси?

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, почему количество обстрелов Украины увеличивается и будет ли нападение с Беларуси.

Россия увеличивает ракетную активность

За последние пять дней Россия выпустила по Украине более 130 ракет. В чем причина столь варварской активности россиян?

Кроме 130 ракет, Россией было выпущено по линии фронта около 40 тысяч различных снарядов.

Ведутся ожесточенные бои. Такой интенсивности не было с 1944–1945 годов по всему миру.

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Судя по всему, Путин дал приказ любой ценой взять Донбасс и принудить Украину к переговорам, — говорит Вадим Денисенко.

Путин работает на две аудитории: украинскую — чтобы она сломалась и паниковала, а вторая — Европейский Союз и НАТО, которые начинают понимать, что построить диалог с Путиным невозможно.

Поэтому он делает традиционную вещь — поднимает ставки. Украинцы должны максимально беречь свою жизнь и соблюдать правила во время воздушных тревог, — отмечает Денисенко.

Как отвечает Украина россиянам

За последнюю неделю украинские военные уничтожили около семи складов боеприпасов россиян. Поэтому Путин попросил у Лукашенко 20 вагонов со снарядами.

Россияне не смогут долго продержаться на такой интенсивности боев.

Украине нужно выдержать это нашествие, после которого россияне “выдохнутся”.

Нападет ли Беларусь на Украину

Пока Лукашенко “петляет” от прямого участия.

Он снабжает вооружением и делится территорией для бомбардировок. По состоянию на сегодняшний день на границах с Беларусью нет ударных группировок.

Додавит ли Лукашенко Путин — ответа нет ни у кого.

Лукашенко прекрасно отдает себе отчет, что большинство населения Беларуси против войны с Украиной и что они не будут принимать в ней участие.

Первая тысяча трупов “сметет” Лукашенко с должности руководителя государства. Он понимает это.

Пока мы не можем исключать его участие в войне.

Ранее мы рассказывали, что думает о нападении Беларуси Павел Латушко — белорусский политический деятель.

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