Украина

Укрепляют третью линию обороны — как металлурги помогают ВСУ окапываться вокруг Запорожья

Андрей Почтев 03 сентября 2022, 17:00

Больше видео
коли в україні запрацює макдональдс
МакДональдс возвращается. Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
0:04:52
Донеччина
Адская ночь в Донецкой области: как российские оккупанты пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру востока Украины
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продлено. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 3 вересня
Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 3 сентября
Смотреть больше

Последние видео
коли в україні запрацює макдональдс

МакДональдс возвращается. Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
0:02:25
Ситуація в Запорізькій області 03.09.2022 - ЗСУ риють окопи
Укрепляют третью линию обороны — как металлурги помогают ВСУ окапываться вокруг Запорожья
0:04:52
Донеччина
Адская ночь в Донецкой области: как российские оккупанты пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру востока Украины
0:04:34
Отопительный сезон 2022/23
Экономим вместе с Европой! На какие жертвы идут страны, чтобы не покупать газ у России
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продлено. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 3 вересня
Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 3 сентября
0:04:20
Модульне містечко
Спасение для несокрушимых мамочек! Какова она — жизнь в модульном городке
0:03:03
Ситуація на кордоні з Білоруссю
Если сунутся, получат по заслугам! Какая ситуация на границе с Беларусью сегодня
0:11:22
Говард Баффет
Я вижу смелость украинцев! Настоящий друг Украины Говард Баффет поделился секретами своего успеха
Больше видео
коли в україні запрацює макдональдс
Читать дальше
МакДональдс возвращается. Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
Донеччина
Читать дальше
Адская ночь в Донецкой области: как российские оккупанты пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру востока Украины

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь