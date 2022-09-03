Укрепляют третью линию обороны — как металлурги помогают ВСУ окапываться вокруг Запорожья

Запорожье продолжает окапываться даже несмотря на утешительные новости с фронта. Сегодня вокруг города завершают обустройство третьей линии обороны, которую помогли укрепить тамошние металлурги.

Они изготовили и бесплатно передали войску подземные жилые металлические капсулы, выдерживающие попадание крупнокалиберного снаряда.

Надежность при правильной установке — выдерживает 152-й снаряд при прямом попадании, — говорит командир инженерного батальона Александр Пиковец.

Такая гофрированная подземная бочка состоит из многих элементов, каждый из которых весит не более 50 кг. То есть, эту конструкцию удобно переносить на новые позиции.

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Капсула стоит 200 000 грн. Запорожские металлурги передали их армейцам уже с десяток бесплатно и планируют производить по 20 штук в месяц. Также они готовы делиться чертежами с другими потенциальными производителями.

Между тем, чиновники отчитываются, что Запорожье начало окапываться еще в марте. Поэтому сейчас укреплений достаточно.

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