Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 3 вересня

Росіяни продовжують наносити авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах України, демонструючи своє безсилля.
Окупанти розуміють, що вже скоро їм доведеться тікати з тимчасово окупованої території, тож вони вже починають готуватись до цього — вивозити награбоване.
Та загарбникам ніде не вдасться сховатись на українській землі, адже ЗСУ все одно прийдуть по їхні ниці душі.
Тож аби залишатись у безпеці, коли для бойовиків настане “судний день”, варто дослухатись до Генштабу, який щодня попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Російські військові нахабно грабують українців та їхні домівки, а потім хизуються цим перед своїми родичами. Перехоплені розмови окупантів вражають своєю цинічністю, ницістю та холоднокровністю. Послухай і ти, хто прийшов “визволяти” нашу землю.
Читай нас у Telegram та ділись новинами з друзями!