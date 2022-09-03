Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 3 вересня

Росіяни продовжують наносити авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах України, демонструючи своє безсилля.

Окупанти розуміють, що вже скоро їм доведеться тікати з тимчасово окупованої території, тож вони вже починають готуватись до цього — вивозити награбоване.

Та загарбникам ніде не вдасться сховатись на українській землі, адже ЗСУ все одно прийдуть по їхні ниці душі.

Тож аби залишатись у безпеці, коли для бойовиків настане “судний день”, варто дослухатись до Генштабу, який щодня попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 вересня 2022 року

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Білорусі посилено охороняють ділянку білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях та готуються до чергових військових навчань. У місті Брест виявлено дислокацію російських БпЛА для розвідки прикордонних районів України.

та напрямках підрозділи Білорусі посилено охороняють ділянку білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях та готуються до чергових військових навчань. У місті Брест виявлено дислокацію російських БпЛА для розвідки прикордонних районів України. На Сіверському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Сеньківка, Хрінівка, Кам’янська Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Майське, Суходіл, Нова Слобода Сумської області.

напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Сеньківка, Хрінівка, Кам’янська Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Майське, Суходіл, Нова Слобода Сумської області. На Харківському напрямку противник обстріляв Уди, Соснівку, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки та інші населені пункти. Росіяни дистанційно замінували місцевість в районі Леб’яжого. ЗСУ успішно відбили атаку ворога в районі Гусарівки.

напрямку противник обстріляв Уди, Соснівку, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки та інші населені пункти. Росіяни дистанційно замінували місцевість в районі Леб’яжого. ЗСУ успішно відбили атаку ворога в районі Гусарівки. На Слов’янському напрямку російські підрозділи обстріляли з танків, мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Вернопілля, Бражівки, Дібрівного, Долини, Богородичного, Донецького, Райгородка, Краснопілля.

напрямку російські підрозділи обстріляли з танків, мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Вернопілля, Бражівки, Дібрівного, Долини, Богородичного, Донецького, Райгородка, Краснопілля. На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Переїзне, Веселе, Роздолівка, Григорівка, Сіверськ.

На Бахмутському напрямку ворог залучив міномети, танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів українських населених пунктів. Наші військові успішно відбили атаки загарбників в напрямках Соледару, Бахмутського та Веселої Долини. Наразі тривають бойові дії з “кадирівцями” в напрямках Зайцевого та Майорська.

напрямку ворог залучив міномети, танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів українських населених пунктів. Наші військові успішно відбили атаки загарбників в напрямках Соледару, Бахмутського та Веселої Долини. Наразі тривають бойові дії з “кадирівцями” в напрямках Зайцевого та Майорська. На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка. Рашисти намагались наступати на Первомайське, Опитне та Невельське. ЗСУ відкинули ворога на попередньо займані позиції.

напрямку обстрілів зазнали Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Водяне, Опитне, Веселе, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка. Рашисти намагались наступати на Первомайське, Опитне та Невельське. ЗСУ відкинули ворога на попередньо займані позиції. На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка, Пречистівка, Новомайорськ, Микільське.

напрямку зафіксовано обстріли районів населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка, Пречистівка, Новомайорськ, Микільське. На Запорізькому напрямку окупанти обстріляли Новоочеретувате, Новосілку, Времівку, Новопіль, Новодарівку, Залізничне, Дорожнянку, Новоданилівку та Білогір’я.

напрямку окупанти обстріляли Новоочеретувате, Новосілку, Времівку, Новопіль, Новодарівку, Залізничне, Дорожнянку, Новоданилівку та Білогір’я. На Південнобузькому напрямку противник вгатив по Широкому, Партизанському, Новопетрівці, Трудолюбівці, Любомирівці та інших населених пунктах. Українські захисники відбили наступ росіян неподалік Високопілля та Потьомкіного.

Російські військові нахабно грабують українців та їхні домівки, а потім хизуються цим перед своїми родичами. Перехоплені розмови окупантів вражають своєю цинічністю, ницістю та холоднокровністю. Послухай і ти, хто прийшов “визволяти” нашу землю.

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