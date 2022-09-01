Окупант зізнається у грабежі українських домівок: перехоплені розмови російських військових

Російські військові вчиняють злочини на території України. Майже всі вони нахабно грабують українців та їхні домівки. Вочевидь, Росія не забезпечує гідне життя своїх громадян, що вони готові красти все, що бачать на своєму шляху.

Важко визначити, що гірше: пограбування російських військових чи те, що їхні рідні з радістю приймають награбоване, дякують і просять ще. Вони можуть сотні разів стверджувати, що це вигадка, але ми знаємо правду. Вони навіть зізнаються у цьому у перехоплених розмовах українськими спецслужбами.

ГУР МО опублікували нову перехоплену розмову окупантів. Військовий РФ телефонує до своєї матері, яка має намір написати заяву у військову прокуратуру.

Мати: — Чому телефонуєш?

Окупант: — Та ми тут по селу гуляємо… Мародеримо.

Можливо його матері нічого не дійшло з награбованого або ж вона розуміє, що це не варте життя сина. Жінка заявляє військовослужбовцю РФ про намір написати у військову прокуратуру щодо важкого становища сина.

Мати: — Мені потрібен номер твого контракту, номер роти, взводу. Хто до тебе у частині прикріплений був. У яких військах ти служиш та хто командир частини. Завтра буду писати заяву. Буду у військову прокуратуру подавати скаргу.

Чи допоможе це їй? Адже у їхньому світі російської пропаганди жодного складного становища не існує.

Поки один росіянин зізнається матері у своїх злочинних діях, інший окупант жаліється, що ЗСУ знищили їхню роту.

Читай нас у Telegram та ділись новинами з друзями!