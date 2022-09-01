Оккупант признается в грабеже украинских домов: перехваченные разговоры российских военных

Российские военные совершают преступления на территории Украины. Почти все они нагло грабят украинцев и их дома. Очевидно, что Россия не обеспечивает достойную жизнь своих граждан, что они готовы воровать все, что видят на своем пути.

Трудно определить, что хуже: грабежи российских военных или то, что их родные с радостью принимают награбленное, благодарят и просят еще. Они могут сотни раз утверждать, что это вымысел, но мы знаем правду. Они даже признаются в этом в перехваченных разговорах украинскими спецслужбами.

ГУР МО опубликовали новый перехваченный разговор оккупантов. Военный РФ звонит своей матери, которая намерена написать заявление в военную прокуратуру.

Мать: — Почему звонишь?

Оккупант: — Да мы тут по селу гуляем… Мародерим.

Возможно, его матери ничего не дошло из награбленного или она понимает, что это не стоит жизни сына. Женщина заявляет военнослужащему РФ о намерении написать в военную прокуратуру по поводу тяжелого положения сына.

Мать: — Мне нужен номер твоего контракта, номер роты, взвода. Кто к тебе в части прикреплен был. В каких войсках ты служишь и кто командир части. Завтра я буду писать заявление. Буду в военную прокуратуру подавать жалобу.

Поможет ли это ей? Ведь в мире российской пропаганды никакого сложного положения не существует.

Пока один россиянин признается матери в своих преступных действиях, другой оккупант жалуется, что ВСУ уничтожили их роту.

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