Украина

Как мед для наших ушей: оккупант жалуется, что ВСУ взяли их в кольцо и уничтожили российскую роту

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 августа 2022, 00:00
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