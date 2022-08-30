Как мед для наших ушей: оккупант жалуется, что ВСУ взяли их в кольцо и уничтожили российскую роту

С каждым днем на украинской земле страх российского оккупанта становится все больше. Он ведь понимает, чем дольше он здесь, тем ближе ВСУ, тем скорее он будет уничтожен или наказан.

Российские военные продолжают нести потери и жаловаться родным и друзьям о своем положении.

Во время перехваченного ГУР разговора захватчик признается, что в Харьковской области украинские военные взяли их в кольцо, и ситуация довольно плачевная. Ведь ВСУ уничтожили одну из российских рот, и заканчивается запас продовольствия.

Собеседник: — Вас доставать из кольца будут?

Оккупант: — Они пытаются. У нас ничего не осталось. Ни воды, ни еды, практически связи уже нет.

Собеседник: — Они не наступают на вас и уничтожают?

Оккупант: — Они кругом тут стоят. Еще говорят, что нашу 7-ю роту уничтожили. Вообще никого не осталось.

Собеседник: — Мне об этом говорил один парень. Говорил, и медиков уничтожили, а командир батальона скрылся.

Оккупант: — Я не знаю. Нам не говорят, так это или нет.

Нет сомнений, что мы вернем наши территории. Ранее мы рассказывали о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области.