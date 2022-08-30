Як мед для наших вух: окупант жаліється, що ЗСУ взяли їх у кільце та знищили російську роту

З кожним днем на українській землі страх російського окупанта дедалі більшає. Адже він розуміє: чим довше він тут, тим ближче ЗСУ, тим скоріше він буде знищений або покараний.

Російські військові продовжують зазнавати втрат та жалітися своїм рідним та друзям про стан речей.

У перехопленій ГУР розмові загарбник зізнається, що на Харківщині українські військові взяли їх у кільце, і ситуація доволі плачевна. Адже ЗСУ знищили одну з російських рот, і закінчується запас продовольства.

Співрозмовник: — Вас діставати з кільця будуть?

Окупант: — Вони намагаються. У нас нічого не лишилося. Ні води, ні їжі, практично зв’язку вже немає.

Співрозмовник: — Вони не наступають на вас і знищують?

Окупант: — Вони усюди навколо стоять. Ще говорять, що нашу 7-у роту знищили. Взагалі нікого не лишилося.

Співрозмовник: — Мені про це говорив один хлопець. Казав, і медиків знищили, а командир батальйону втік.

Окупант: — Я не знаю. Нам не кажуть, так це чи ні.

Немає жодних сумнівів, що ми повернемо наші території. Раніше ми розповідали про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині.

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