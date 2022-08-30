Україна

Як мед для наших вух: окупант жаліється, що ЗСУ взяли їх у кільце та знищили російську роту

Богдана Макалюк, редакторка сайту 31 Серпня 2022, 00:00
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