Далі буде! ЗСУ прорвали першу лінію російської оборони на Херсонщині

Українські військові роблять усе, щоб повернути наші території. У понеділок, 29 серпня, стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області.

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зранку 29 серпня підтвердила цю інформацію та зазначала, що ситуація на Південному напрямку напружена, але контрольована українськими силами.

Вона наголосила: після точних ударів ЗСУ на Херсонщині окупанти не хочуть йти в атаку та розміщуються на своїх укріплених рубежах.

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Натомість оперативне угруповання військ Каховка повідомляє, що 109-й стрілковий полк “ДНР” відійшов від зайнятих позицій. Проте окупанти завдають ударів із танків, авіації та артилерії.

У Каховці зазначили, що ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. HIMARS знищили практично всі великі мости: Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський.

Залишилися лише пішохідні переходи, тож російська армія відрізана від постачання озброєння та особового складу з Криму.

Будь-яка військова операція потребує тиші. Треба усвідомлювати, що будь-які дії, які надихають, повинні мати логічне завершення, тоді вони будуть результативними, наголосила Наталя Гуменюк.

Вона повідомила, що сили ворога потужні, адже вони стягували їх на Південному напрямку доволі довго. Але вогневий контроль над логістикою ворога дав свої результати – знищені зосередження військової техніки, склади з боєприпасами, установки ППО.

— Ми продовжуємо спілкуватися з населенням на тимчасово окупованих територіях та доносимо їм меседж — ми не знищуємо об’єкти інфраструктури та наше мирне населення, але дуже просимо евакуюватися або знайти надійне укриття, — наголосила Гуменюк.

Також ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод на Херсонщині, де війська РФ розташували свою техніку, боєприпаси та живу силу. Про це повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов у коментарі Суспільному.

Останніми тижнями ситуація на Півдні доволі напружена. Крім знищення мостів, українські військові нищать склади боєприпасів окупантів. Це дає змогу Україні проводити контрнаступ. Раніше ми розповідали про ситуацію на фронті та як саме впливатимуть на бойові дії знищення логістичних зв’язків росіян.

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