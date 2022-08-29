Україна

Далі буде! ЗСУ прорвали першу лінію російської оборони на Херсонщині

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Серпня 2022, 13:52
ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсоні: контрнаступ розпочався

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