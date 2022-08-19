Багато бавовни в Криму! На військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи

У Криму на військовому аеродромі Бельбек, що в Севастополі, пролунали потужні вибухи. Сталося це пізно ввечері 18 серпня. Це найбільша авіабаза на півострові.

На території Криму вперше з початку повномасштабної війни в України була оголошена повітряна тривога.

Пізніше в ефірі телемарафону Єдині новини на подію відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Ми це робитимемо якимось чином. Ми попросимо сонце, вітер, воду й навіть тютюнові вироби, щоб вони ефективно відпрацьовували по складах з боєприпасами. З іншого боку, ми й надалі наполягатимемо, щоб Росія добровільно демонтувала всі незаконні бази та мости, які за вісім років там зробили у Криму, — зазначив він.

Крім того, за словами Подоляка, скоро Керченський міст “може скластися від втоми”, оскільки не витримає тієї кількості росіян, які тікатимуть з Криму.

Що стосується Керченського мосту. Здається, що це не питання його військової руйнації. Він може якось скластися від втоми. Адже йому буде трішки дико перевозити таку кількість людей, які тікатимуть із Криму, — заявив радник ОП.

На вибухи в Криму відреагував і спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, такі повідомлення не можуть не тішити в плані того, що наші прогнози збуваються, адже українська сторона давно говорила, що російська армія дуже часто не дотримується правил пожежної безпеки.

Також Сергій Братчук порадив українцям у Криму під час повітряної тривоги йти в укриття і звертатися до одеситів за порадою, що робити в такому випадку.

Кримчани хай не стидаються, ідуть в укриття, аби зберегти себе, а потім усім разом святкувати перемогу української зброї і українського прапора над ворогом.

Нагадаємо, нещодавно вибухи лунали на кримському аеродромі в Саках. Читай, що там тоді сталося.