Багато бавовни в Криму! На військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи

У Криму на військовому аеродромі Бельбек, що в Севастополі, пролунали потужні вибухи. Сталося це пізно ввечері 18 серпня. Це найбільша авіабаза на півострові.
На території Криму вперше з початку повномасштабної війни в України була оголошена повітряна тривога.
Пізніше в ефірі телемарафону Єдині новини на подію відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Ми це робитимемо якимось чином. Ми попросимо сонце, вітер, воду й навіть тютюнові вироби, щоб вони ефективно відпрацьовували по складах з боєприпасами. З іншого боку, ми й надалі наполягатимемо, щоб Росія добровільно демонтувала всі незаконні бази та мости, які за вісім років там зробили у Криму, — зазначив він.
Ми це робитимемо якимось чином. Ми попросимо сонце, вітер, воду й навіть тютюнові вироби, щоб вони ефективно відпрацьовували по складах з боєприпасами. З іншого боку, ми й надалі наполягатимемо, щоб Росія добровільно демонтувала всі незаконні бази та мости, які за вісім років там зробили у Криму, — зазначив він.
Крім того, за словами Подоляка, скоро Керченський міст “може скластися від втоми”, оскільки не витримає тієї кількості росіян, які тікатимуть з Криму.
Що стосується Керченського мосту. Здається, що це не питання його військової руйнації. Він може якось скластися від втоми. Адже йому буде трішки дико перевозити таку кількість людей, які тікатимуть із Криму, — заявив радник ОП.
Що стосується Керченського мосту. Здається, що це не питання його військової руйнації. Він може якось скластися від втоми. Адже йому буде трішки дико перевозити таку кількість людей, які тікатимуть із Криму, — заявив радник ОП.
На вибухи в Криму відреагував і спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами, такі повідомлення не можуть не тішити в плані того, що наші прогнози збуваються, адже українська сторона давно говорила, що російська армія дуже часто не дотримується правил пожежної безпеки.
Також Сергій Братчук порадив українцям у Криму під час повітряної тривоги йти в укриття і звертатися до одеситів за порадою, що робити в такому випадку.
Кримчани хай не стидаються, ідуть в укриття, аби зберегти себе, а потім усім разом святкувати перемогу української зброї і українського прапора над ворогом.
Кримчани хай не стидаються, ідуть в укриття, аби зберегти себе, а потім усім разом святкувати перемогу української зброї і українського прапора над ворогом.
Нагадаємо, нещодавно вибухи лунали на кримському аеродромі в Саках. Читай, що там тоді сталося.
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