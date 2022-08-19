Україна

Багато бавовни в Криму! На військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Серпня 2022, 08:56
Багато бавовни в Криму! На військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи

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