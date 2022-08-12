Від Чмоні до бавовни. Будь у тренді: словничок термінів, які породила війна

За час війни в українців народилося багато неологізмів, якими вони жартівливо й українізовано називають певні поняття.

З гумором і бойовим духом до перемоги крокувати набагато приємніше, а інформаційна армія на просторах мережі робить так, щоб цікаві слова почуло якомога більше людей.

Ми підготували для тебе невеличкий словничок найпопулярніших слів, щоб ти без проблем розумів(-ла) всі меми та був(-ла) на одній сленговій хвилі зі ЗСУ.

Мордор та його орки

Почнемо з основи основ — Мордора та орків. Ці назви придумав і використав ще Джон Толкін у фантастичному всесвіті Володар перснів.

Словом “Мордор” Толкін означив дім головного антагоніста всесвіту — Саурона, а орками назвав його армію істот, озлоблених на все живе і готових вбивати просто так.

Українці ж ввічливо запозичили ці слова для означення реального абсолютного зла, яке зійшло зі сторінок фантастичних книг і почало нищити українців.

Тож в українському лексиконі Мордор — це Москва, дім Путіна. А орки — це озлоблені на все живе істоти російської армії.

Таке знецінення і знелюднення деморалізує ворога, що дає перевагу українським військовим. Тепер же, завдяки силі інтернету, Росію і її армію так називає чи не весь світ.

Свинособаки та швайнокарасі

Ще одне прізвисько окупантів — свинособаки. Звісно, воно не сподобалося росіянам, тож вони спробували придумати щось образливе у відповідь.

Використали для цього фото 2013 року американської журналістки Bryce Gruber, на якому голова свині приєднана до карася.

Однак навіть тут у них нічого не вийшло. У квітні цього року українці відібрали швайнокарася, зробили з нього власний мем і перевернули значення.

Тепер швайнокарась — це мила істота з великим почуттям самоіронії. Він став героєм багатьох мемів. Останні стали настільки популярними, що вже дійшли до авторки цього фото.

Те, над чим я працювала ще у 2013 році, тепер стало важливим мемом в Україні та підтримує їхню збройну боротьбу. Боже мій, я так зворушена і приємно вражена. Я люблю тебе, інтернет!

Чмоня

Меми з цим словом заполонили соціальні мережі ще в березні, зокрема в Twitter, TikTok та Instagram. Та звідки це слово бере початок?

Привід для мему створило фото колаборанта Андрія Рязанцева, який родом із Горлівки. В березні разом з російським підрозділом його взяли в полон українські військові.

Тоді й було створено легендарне фото. Через розгубленість чоловіка на знімку у соціальних мережах йому дали промовисте прізвисько Чмоня.

Ця історія про те, як одній людині вдалося розвіяти всі пропагандистські міфи про велич російської армії. Тож Андрій Рязанцев таки виконав місію, став вічним символом жалюгідності окупантів.

Пізніше відзнака Чмоні перекочувала до нового полоненого — Віктора Медведчука, в минулому проросійського політика та депутата.

Мотилига й Беха

Тепер пройдемося по серйозному — народних назвах зброї та техніки. Слово “мотилига” можна почути у військовому лексиконі ЗСУ та нотатках про знищену російську техніку.

Мотилига в перекладі на мову окупанта означає “многоцелевой транспортёр (тягач) лёгкий бронированный” (МТ-ЛБ), тобто плавучий бронетранспортер.

За часів Радянського Союзу ця біотехніка виготовлялася на Харківському заводі, а більшу її частину транспортували до Росії. Загалом завод виготовив понад 9000 одиниць, а зараз ЗСУ працюють над їхнім знищенням.

Поки російська армія катається на мотилигах, українські військові — на Бехах. Саме так називають український бронетранспортер, бойову машину піхоти (БМП та БТР).

Теплик і бронік

Таку одомашнену назву тепловізору й бронежилету дали волонтери. Вони зараз активно збирають кошти на ці речі, тож часто використовують скорочені назви між собою.

Блєдіна і червона рута

Коли летить російська блєдіна, звучить червона рута і треба йти в укриття. Про це в Україні знають навіть діти. Цим промовистим словом “блєдіна” назвали російські ракети в повсякденному вжитку.

Частенько воно зустрічається в Twitter, мемах та Telegram-каналах, коли повідомляють про повітряну тривогу.

Слово “блєдіна” встигло навіть увійти до словника Urban Dictionary. Адже зустріти його можна щодня й, на жаль, воно щільно вкоренилося у словесний побут українців. Червоною рутою між собою українці називають повітряну тривогу.

Селітра

Російська пропаганда працює на повних потужностях, що дає широке неоране поле для українських жартів.

Одна з чергових конспірацій того, що російська армія зазнає чималих втрат, породила нове слово у військовому вжитку — “селітра”.

Коли повітряні сили ЗСУ почали накривати перші стратегічні склади російської армії, то пропаганда активно заперечувала, що це зробили українці.

Набагато привабливішою їм здалася теорія вибуху селітри на складі, мовляв, просто військові покурили не там де треба.

Тепер ЗСУ влаштовують їм постійні феєрверки з вибухами, що додало слову “селітра” популярності в українському вжитку.

Бавовна

Колись російська армія навчиться курити у призначених для цього місцях, та, певно, вже після нашої перемоги. В Криму теж зовсім випадково вибухнула селітра, тож місцеві жителі та туристи почули перші, але не останні вибухи.

Мовою росіян вибухи це “хлопки”, що співзвучно з українською назвою тканини рослинного походження — бавовною. Тож тепер у соцмережах усі звуки від вибухів селітри на російських об’єктах називають бавовною.

Кошмарити

ЗСУ мають прекрасне почуття гумору й добру пам’ять. Тож не дають ворогу забути, що на українській землі вони можуть бути тільки гарматним м’ясом, та дають гарного прочухана за їхні дії.

Слово “кошмарити” використовують, коли українські військові безперервно обстрілюють позиції ворога, змушуючи його відступити.

Двохсотий, трьохсотий, п’ятисотий

Ці назви почали вживати ще в Афганістані. Зараз же часто зустрічаються в новинах та каналах соціальних мереж.

Двохсотий та трьохсотий, або вантаж 200 та вантаж 300 — кодові позначення загиблих та поранених, яких вивозять із зони бойових дій.

Кодова назва п’ятисотник стосується російських громадян-відмовників. Тобто тих, які пишуть відмову воювати.

Нуль

Так у народі позначають передню лінію розмежування, найближчу до ворога і водночас найнебезпечнішу.

Синонімом цього слова є “передок”, його теж можна часто зустріти у військовому сленгу.

4.5.0

Ці кодові трапляються на білбордах та на просторах мережі. Перекочували вони до цивільних із військового побуту.

Код 4.5.0 — це ще один спосіб сказати “все добре і спокійно”.

ЗСУ зробить усе можливе, щоб зовсім скоро 4.5.0 настало для всіх регіонів України й ми всі повернулися до мирного життя.

А доки цього це не сталося, треба бути пильними й не нехтувати своєю безпекою, навіть в інтернеті. Ми розповіли, як захистити свій ПК від російської кібератаки.

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