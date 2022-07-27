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“Бавовна”, “аналогов нєт”, “услід за російським кораблем”: в Україні планують укласти словник воєнних неологізмів

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Липня 2022, 22:00
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Словник воєнних неологізмів: що це таке та як планують випустити
“Бавовна”, “аналогов нєт”, “услід за російським кораблем”: в Україні планують укласти словник воєнних неологізмів
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“Бавовна”, “аналогов нєт”, “услід за російським кораблем”: в Україні планують укласти словник воєнних неологізмів
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