“Бавовна”, “аналогов нєт”, “услід за російським кораблем”: в Україні планують укласти словник воєнних неологізмів

Інколи ми не помічаємо, як під впливом війни змінюється наша мова, але є люди, які це помічають та фіксують. Наприклад, “бавовна” тепер означає вибух на території РФ. Або ж “приліт” зараз має зовсім інше значення.

Кореспондент АрміяInform Євген Букет розповів про новий словник воєнних неологізмів, які з’явилися під час війни.

Чоловік ще в березні почав звертати увагу на зміну слів, коли в ефірі телемарафону про це почали говорити мовознавці.

— Я вирішив, що потрібно усі ці слова зібрати в єдиний словник. Звісно, шлях від статті на сайті до академічного словника досить тривалий. Я вважаю, що мають ще приєднатися мовознавці, які візьмуть його (словник — ред.) під опіку та зможуть правильно й точно його описати, — каже Букет.

Чоловік переконаний: після перемоги обов’язково має з’явитися такий словник неологізмів. Зараз у словнику вже понад 50 слів. Вони є на сайті АрміяInform, а сам автор працює над тим, щоб розмістити неологізми на певній словниковій онлайн-платформі.

Нові слова автор класифікує за трьома видами:

власне неологізми — слова, яких раніше не було;

фразеологізми-словосполучення — сталі вирази;

слова, які вже були в українській мові, але набули нових значень.

З початком повномасштабного вторгнення дедалі більше російськомовних людей почали переходити на українську мову. Раніше ми розповідали, як комфортно перейти з російської на українську та покращити її.

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