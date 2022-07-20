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“Хлопки” замість вибухів та “спецоперація” замість війни: що таке евфемізми та як російська пропаганда прикрашає дійсність

Наталія Ничай 20 Липня 2022, 19:00
Що таке евфемізми: як російська пропаганда замінює слова
Фото: Unsplash

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