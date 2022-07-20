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“Хлопки” вместо взрывов и “спецоперация” вместо войны: что такое эвфемизмы и как российская пропаганда приукрашивает реальность

Наталья Ничай 20 июля 2022, 19:00
Що таке евфемізми: як російська пропаганда замінює слова
Фото: Unsplash

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