“Хлопки” вместо взрывов и “спецоперация” вместо войны: что такое эвфемизмы и как российская пропаганда приукрашивает реальность

Российская пропаганда уже почти четыре месяца скрывает войну и заменяет понятия. До этого власти делали это около 20 лет. А еще раньше такой стратегии придерживался СССР. Для подмены понятий даже существует определение — эвфемизм.
Эвфемизмы — слова или фразы, которые используют для косвенного, скрытого обозначения определенных предметов, явлений или действий вместо их прямого названия. Например, когда люди говорят, что “идут в уборную” или “припудрить носик” вместо того, чтобы сказать, что будут посещать туалет — это эвфемизм.
Собственно, лексические скрытые стратегии возникли еще в древности, чтобы не говорить открыто о темах-табу, например, болезни, смерти или потустороннем мире (не черт, а нечистый). А также для того, чтобы соблюдать нормы этикета (не толстый, а полный).
Эвфемизмами не пренебрегали и в Советском Союзе. Эксперты отмечают, что подавляющей в империи была политика замалчивания — когда речь шла о расстрелах, репрессиях или других преступлениях тоталитарного режима. Впрочем, когда события приобретали такие масштабы, что о них приходилось говорить, ситуацию пытались максимально сгладить. К примеру, геноцид украинского народа, Голодомор 1932-33 гг., называли “продовольственными трудностями”.
Также известен эвфемизм, используемый российской пропагандой и сейчас, — “освобождение”.
Доктор филологических наук Элеонора Соловей отмечает, что он появился, когда речь шла о расширении территорий СССР после Второй мировой войны.
— Освобождение, освободители — это эвфемизм. Кульминацией завершения войны советские власти называли “освобождение” территорий, хотя на самом деле это было не так. Людей “освобождали” танками и ракетами, — отмечает филолог.
Кроме того, эвфемизмы использовали, чтобы отделиться от всего европейского. Так “парижская булка” в Советском Союзе стала “городской”.
Российская пропаганда не отказывается от эвфемизмов и сейчас, после распада Советского Союза. Такие лексические конструкции были распространены в русских медиа с момента создания Российской Федерации в 1991, считает специалист по манипулятивным практикам, медиаэксперт Оксана Мороз.
Впрочем, особо распространенными эвфемизмы в российской пропаганде все же стали в последние несколько лет.
Таким образом, на официальных брифингах заявляют об:
3 июля около трех часов ночи в Белгороде (рядом с Харьковской областью) председатель области Вячеслав Гладков сообщил о “серии громких звуков”. Утром журналисты федерального СМИ, Первого канала, новости начали с этого же сообщения.
Отметим, что из-за “серии громких звуков” частично разрушены 11 многоквартирных домов, не менее 39 жилых частных домов, также есть несколько пострадавших и трое погибших.
Часто взрывы в Белгороде российские СМИ называют “хлопками”. В российском СМИ РИА-Новости даже появился тег “хлопок”, по которому можно отфильтровывать новости.
Тем временем в украинских соцсетях “хлопки” в Белгороде шутливо называют “бавовной”.
Психологи и медиаэксперты этому явлению дают несколько пояснений.
— Если мы используем нейтральное слово, мы будем вкладывать в него другой смысл. К примеру, когда слышим “взрыв”, нам страшно. Но если звучит слово “хлопок”, мы не имеем с ним стойкой эмоциональной ассоциации. Поэтому ответной реакции не будет или она будет не столь сильной. Если произошел “хлопок”, можно ничего не делать, потому что это не страшно, — говорит психолог Марина Диденко.
Специалист добавляет, что таким образом уменьшают уровень критического мышления у всего населения страны.
Со своей стороны, специалист по манипулятивным практикам и медиаэксперт Оксана Мороз отмечает, что сейчас у российской пропаганды есть несколько целей.
С одной стороны, нужно оправдывать войну. (Вероятно, именно поэтому, когда речь идет о взрывах на территории фронта, подконтрольной Украине, проблемы в использовании слова “взрыв” нет). С другой стороны, россияне должны убедить своих земляков, что им ничего не угрожает: им не страшны санкции или боевые действия. И именно для второй цели используют эвфемизмы.
— Важно понимать, что российская пропаганда — целая сеть параллельных процессов. Люди слышат одинаковую информацию о каком-то событии из разных источников с разными аргументами, она звучит и от чиновников, и от медиа, и от экспертов разных уровней.
У человека, находящегося в центре этой информации, просто нет шанса не получить влияния. Поэтому пропаганда так хорошо работает, и поэтому ее результат настолько для нас потрясающий, — говорит Оксана Мороз.
У человека, находящегося в центре этой информации, просто нет шанса не получить влияния. Поэтому пропаганда так хорошо работает, и поэтому ее результат настолько для нас потрясающий, — говорит Оксана Мороз.
Мы видим, что российская пропаганда очень крепко держится корнями в мозгах людей и выкорчевать ее почти невозможно. Эта пропаганда внушалась не один десяток лет и не одному поколению. Ранее кандидат исторических наук рассказал, почему россияне поддерживают войну в Украине.
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