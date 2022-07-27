“Бавовна”, “аналогов нет”, “вслед за российским кораблем”: в Украине планируют составить словарь военных неологизмов

Иногда мы сами не замечаем, как под влиянием войны меняется наш язык, но есть люди, которые это отмечают и фиксируют. Например, “бавовна” теперь означает взрыв на территории РФ. Слово”прилет” сейчас имеет совсем другое значение.

Корреспондент АрмияInform Евгений Букет рассказал о новом словаре военных неологизмов, которые возникли во время войны.

Мужчина еще в марте начал обращать внимание на изменения в значении слов, когда в эфире телемарафона об этом начали говорить языковеды.

— Я решил, что все эти слова нужно собрать в единый словарь. Конечно, путь от статьи на сайте к академическому словарю достаточно долгий. Я считаю, что должны присоединиться языковеды, которые возьмут его (словарь — ред.) под опеку и смогут правильно и точно его описать, — говорит Букет.

Мужчина уверен: после победы обязательно должен появиться такой словарь неологизмов. Сейчас в словаре уже более 50 слов, они есть на сайте АрмияInform, а сам автор работает над тем, чтобы разместить неологизмы на какой-то языковой онлайн-платформе.

Новые слова автор классифицирует так:

собственно неологизмы — слова, которых раньше не было;

фразеологизмы-словосочетания — постоянные выражения;

слова, которые уже были в украинском языке, но приобрели новые значения.

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