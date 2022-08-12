От Чмони до бавовны. Будь в тренде: словарь терминов, которые породила война

За время войны у украинцев родились многие неологизмы, которыми они шутливо и украинизировано называют определенные понятия.

С юмором и поднятым боевым духом к победе шагать гораздо приятнее, а информационная армия на просторах сети делает так, чтобы эти интересные слова услышало как можно больше людей.

Мы подготовили для тебя небольшой словарик самых популярных слов, чтобы ты без проблем понимал(-а) все мемы и был на одной сленговой волне с ВСУ.

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Мордор и его орки

Начнем с основы основ — Мордора и орков. Эти названия придумал и использовал еще Джон Толкин в фантастической вселенной Властелин колец.

Словом “Мордор” Толкин обозначил дом главного антагониста вселенной Саурона, а орками назвал его армию существ, озлобленных на все живое и готовых убивать просто так.

Украинцы же вежливо переняли эти слова для определения реального абсолютного зла, которое сошло со страниц фантастических книг и начало уничтожать украинцев.

Так что в украинском лексиконе Мордор — это Москва, дом Путина. А орки — это озлобленные на все живое существа русской армии.

Такое обесценивание и обезличивание деморализует врага, что дает преимущество украинским военным. Теперь же благодаря силе интернета Россию и ее армию так называет чуть ли не весь мир.

Свинособаки и швайнокараси

Еще одно прозвище россиян — свинобаки. Конечно, оно не понравилось оккупантам, поэтому они попытались придумать что-то обидное в ответ.

Использовали для этого фото 2013 года американской журналистки Bryce Gruber, на котором голову свиньи присоединили к карасю.

Однако даже здесь ничего не вышло. В апреле этого года украинцы отобрали швайнокарася, сделали из него собственный мем и перевернули значение.

Теперь швайнокарась — это милое существо с большим чувством самоиронии. Он стал героем многих мемов, которые стали настолько популярными, что уже дошли до автора этого фото.

То, над чем я работала еще в 2013 году, стало важным мемом в Украине и поддерживает их вооруженную борьбу. Боже мой, я так тронута и приятно удивлена. Я люблю тебя, интернет!

Чмоня

Мемы с этим словом заполонили социальные сети еще в марте, в частности Twitter, TikTok и Instagram. Но каково его происхождение?

Повод для мема создало фото коллаборанта Андрея Рязанцева родом из Горловки. В марте вместе с российским подразделением его взяли в плен украинские военные.

Тогда и было создано легендарное фото. Из-за растерянности мужчины на снимке в социальных сетях ему дали красноречивое прозвище Чмоня.

Эта история о том, как одному человеку удалось развеять все пропагандистские легенды о величии российской армии. Поэтому Андрей Рязанцев выполнил миссию, стал вечным символом жалости оккупантов.

Позже звание Чмони перекочевало к новому пленнику — Виктору Медведчуку, в прошлом пророссийскому политику и депутату.

Мотылига и Беха

Теперь пройдемся по серьезному — народным названиям оружия и техники. Слово “мотылига” можно услышать в военном лексиконе ВСУ и заметках об уничтоженной русской технике.

Мотылига в переводе на язык оккупанта означает “многоцелевой транспортёр (тягач) легкий бронированный” (МТ-ЛБ), то есть плавучий бронетранспортер.

Во времена Советского Союза эта бронетехника производилась на Харьковском заводе, а большую ее часть транспортировали в Россию. В общей сложности завод изготовил более 9000 единиц, а сейчас ВСУ работают над их уничтожением.

Пока российская армия катается на мотылигах, украинские военные — на Бехах. Именно так называют украинский бронетранспортер, боевую машину пехоты (БМП и БТР).

Теплик и броник

Такое одомашненное название тепловизора и бронежилета дали волонтеры. Они сейчас активно собирают средства на эти вещи, поэтому часто используют сокращенные названия.

Бледина и “червона рута”

Когда летит русская бледина, звучит “червона рута” и нужно идти в укрытие. Об этом знают даже дети. Этим красноречивым словом бледина назвали российские ракеты в повседневном употреблении.

Очень часто оно встречается в Twitter, мемах и Telegram-каналах, когда сообщают о воздушной тревоге.

Слово “бледина” успело даже войти в словарь Urban Dictionary. Ведь встретить его можно каждый день и, к сожалению, оно плотно укоренилось в словесном быте украинцев. “Червоною рутою” между собой украинцы называют воздушную тревогу.

Селитра

Российская пропаганда работает на полных мощностях, что дает широкое и непаханое поле для украинских шуток.

Одна из очередных конспираций того, что российская армия терпит немалые потери, породила новое слово в военном употреблении — “селитра”.

Когда воздушные силы ВСУ начали накрывать первые стратегические составы российской армии, пропаганда активно отрицала, что это сделали украинцы.

Гораздо более привлекательной им показалась теория взрыва селитры на складе, мол, просто военные покурили не там, где нужно.

Теперь ВСУ устраивают им постоянные фейерверки со взрывами, что придало слову “селитра” популярности в украинском употреблении.

“Бавовна”

Когда-то российская армия научится курить в предназначенных для этого местах, но, наверное, уже после нашей победы. В Крыму тоже чисто случайно взорвалась селитра, так что местные жители и туристы услышали первые, но не последние взрывы.

На языке россиян взрывы — это “хлопки”, что созвучно с украинским названием ткани растительного происхождения — “бавовна”. Теперь в соцсетях все звуки от взрывов селитры на российских объектах называют “бавовна”.

Кошмарить

У ВСУ прекрасное чувство юмора и хорошая память. Поэтому они не дают забыть врагу, что на украинской земле они могут быть только пушечным мясом, и дают хорошую взбучку за их действия.

Слово “кошмарить” используют, когда украинские военные без перерыва обстреливают позиции врага, заставляя их отступить.

Двухсотый, трехсотый, пятисотый

Эти названия начали употреблять еще в Афганистане. Сейчас же часто встречаются в новостях и каналах социальных сетей.

Двухсотый и трехсотый, или груз 200 и груз 300 — кодовые обозначения погибших и раненых, вывозимых из зоны боевых действий.

Кодовое название пятисотника касается российских граждан-отказников. То есть тех, которые пишут отказ воевать.

Ноль

Так в народе обозначают переднюю линию разграничения, ближайшую к врагу и одновременно самую опасную. Синоним этого слова — “передок”, его тоже можно часто встретить в военном сленге.

4.5.0

Эти кодовые значения можно встретить на билбордах и в сети. Перекочевали они в гражданские быт из военного.

Код 4.5.0 — это еще один способ сказать “все хорошо и спокойно”.

ВСУ сделает все возможное, чтобы совсем скоро 4.5.0 наступило для всех регионов Украины и мы все вернулись к мирной жизни.

А пока этого не произошло, нужно быть бдительными и не пренебрегать своей безопасностью даже в интернете. Мы рассказали, как оградить свой ПК от российской кибератаки.

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