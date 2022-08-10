Що вибухнуло на військовому аеродромі в Криму? Розповідаємо про роботу ППО Росії та ворожу техніку на летовищі

Учора чималого галасу в інтернеті та паніки серед росіян наробили вибухи на авіабазі в Новофедорівці в Криму. Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання. Існують думки, що це може бути чергова провокація Росії. Попри це ворог усе одно зазнав збитків.

Вибухи на авіабазі в Новофедорівці

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про вибухи на авіабазі в Новофедорівці та роботу системи ППО Росії.

На тому військовому аеродрому окупанти розміщували літаки Су-30, Су-24, Іл-76 та іншу авіаційну техніку. Також там був полігон, на якому навчали корабельну авіацію.

— Будь-який аеродром, що розташований на підльоті до України, є небезпечним. З того аеродрому щодоби злітали літаки окупантів, вони були в небі навколо України фактично цілодобово, — каже Ігнат.

Зараз також дивляться

За відеоматеріалами, які можна було бачити в інтернеті, можна зрозуміти, що вибух трапився на складі авіаційного озброєння, каже Юрій Ігнат. У Криму розташовано п’ять таких аеродромів, які окупанти можуть використовувати для обстрілів України. Подібні вибухи на аеродромах змушують окупантів перебазовувати свою техніку.

Наслідки удару по авіабазі в Новофедорівці

У командуванні Повітряних сил України повідомили, що на аеродромі Саки знищено дев’ять ворожих літаків.

Про ППО Росії

У кожного ППО є свої характеристики: радіус ураження, дальність ураження. Тож, відповідно, будуються кілька ешелонів ППО.

Росія не тільки в Криму наростила кількість цих систем, але Повітряні сили та інші складові сил оборони Україні кілька днів тому їх дещо демілітаризували.

За його словами, в Росії дійсно ешелонована система ППО, адже такі як Панцир, Тор — ближньої дії, Бук, С-300, С-400 — дальньої дії. Це суттєво загрожує використанню нашої бойової авіації.

Військові експерти кажуть, що українці можуть повернути свої території, зокрема і півострів. Раніше Олег Жданов розповів, як ЗСУ зможуть вернути Крим.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!