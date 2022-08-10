Що вибухнуло на військовому аеродромі в Криму? Розповідаємо про роботу ППО Росії та ворожу техніку на летовищі

Учора чималого галасу в інтернеті та паніки серед росіян наробили вибухи на авіабазі в Новофедорівці в Криму. Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання. Існують думки, що це може бути чергова провокація Росії. Попри це ворог усе одно зазнав збитків.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про вибухи на авіабазі в Новофедорівці та роботу системи ППО Росії.
На тому військовому аеродрому окупанти розміщували літаки Су-30, Су-24, Іл-76 та іншу авіаційну техніку. Також там був полігон, на якому навчали корабельну авіацію.
На тому військовому аеродрому окупанти розміщували літаки Су-30, Су-24, Іл-76 та іншу авіаційну техніку. Також там був полігон, на якому навчали корабельну авіацію.
— Будь-який аеродром, що розташований на підльоті до України, є небезпечним. З того аеродрому щодоби злітали літаки окупантів, вони були в небі навколо України фактично цілодобово, — каже Ігнат.
За відеоматеріалами, які можна було бачити в інтернеті, можна зрозуміти, що вибух трапився на складі авіаційного озброєння, каже Юрій Ігнат. У Криму розташовано п’ять таких аеродромів, які окупанти можуть використовувати для обстрілів України. Подібні вибухи на аеродромах змушують окупантів перебазовувати свою техніку.
У командуванні Повітряних сил України повідомили, що на аеродромі Саки знищено дев’ять ворожих літаків.
У кожного ППО є свої характеристики: радіус ураження, дальність ураження. Тож, відповідно, будуються кілька ешелонів ППО.
Росія не тільки в Криму наростила кількість цих систем, але Повітряні сили та інші складові сил оборони Україні кілька днів тому їх дещо демілітаризували.
Росія не тільки в Криму наростила кількість цих систем, але Повітряні сили та інші складові сил оборони Україні кілька днів тому їх дещо демілітаризували.
За його словами, в Росії дійсно ешелонована система ППО, адже такі як Панцир, Тор — ближньої дії, Бук, С-300, С-400 — дальньої дії. Це суттєво загрожує використанню нашої бойової авіації.
Військові експерти кажуть, що українці можуть повернути свої території, зокрема і півострів. Раніше Олег Жданов розповів, як ЗСУ зможуть вернути Крим.
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