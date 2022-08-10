Україна

Що вибухнуло на військовому аеродромі в Криму? Розповідаємо про роботу ППО Росії та ворожу техніку на летовищі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Серпня 2022, 11:22
Що вибухнуло на військовому аеродромі в Криму? Розповідаємо про роботу ППО Росії та ворожу техніку на летовищі

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