Дим видно здалеку. Вибухи на головному військовому аеродромі Криму: що відомо на цю мить

9 серпня в Криму пролунали потужні вибухи в районі аеродрому “Саки” неподалік Новофедорівки у Сакському районі тимчасово окупованого Росією Криму.

Саме з нього росіяни піднімали свої військові літаки, аби завдавати ракетних ударів по українських містах.

Густий темний дим і полум’я видно за десятки кілометрів від епіцентру. Імовірно, вибухають склади з боєприпасами.

Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях — так прокоментувала інцидент заступниця міністра облрони України Ганна Маляр.

Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти “випадково” знайдуть якісь характерні “шеврон”, “візитівку” чи навіть “ДНК”. Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний, — написала вона.

Росія вміє заподіювати шкоди не лише ракетами та авіацією. На жаль, ця країна має тисячу способів, як зашкодити тобі чи твоєму майну, зокрема за допомогою кібератак. Розповідаємо, як від них захиститися.