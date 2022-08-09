Україна

Дим видно здалеку. Вибухи на головному військовому аеродромі Криму: що відомо на цю мить

Вікторія Мельник, практикантка сайту 09 Серпня 2022, 19:17
Дим видно здалеку. Вибухи на головному військовому аеродромі Криму: що відомо на цю мить

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