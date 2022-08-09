Дым видно издалека, люди в панике. Взрывы на главном военном аэродроме Крыма: что известно на этот момент

9 августа в Крыму прогремели мощные взрывы в районе аэродрома “Саки” неподалеку от Новофедоровки в Сакском районе временно оккупированного Россией Крыма.

Именно с него россияне поднимали свои военные самолеты, чтобы наносить ракетные удары по украинским городам.

Густой темный дым и пламя видны в десятках километров от эпицентра. Вероятно, взрываются склады с боеприпасами.

Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает правила пожарной безопасности и запрет курения в неустановленных местах — так прокомментировала инцидент заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты “случайно” найдут какие-то характерные “шеврон”, “визитку” или даже “ДНК”. При случае обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеная, — написала она.

Россия умеет причинять ущерб не только ракетам и авиации. К сожалению, эта страна имеет тысячу способов, как повредить тебе или твоему имуществу, в том числе с помощью кибератак. Рассказываем, как от них защититься.