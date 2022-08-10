Что взорвалось на военном аэродроме в Крыму? Рассказываем о работе ПВО России и вражеской технике на аэродроме

Вчера немалую шумиху в интернете и панику среди россиян наделали взрывы на авиабазе в Новофедоровке в Крыму. Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания. Есть мнения, что это может быть очередная провокация России. Несмотря на это, враг все равно понес убытки.

Взрывы на авиабазе в Новофедоровке

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о взрывах на авиабазе в Новофедоровке и работе системы ПВО России.

На том военном аэродроме оккупанты располагали самолеты Су-30, Су-24, Ил-76 и другую авиационную технику. Также там был полигон, на котором обучали корабельную авиацию.

— Любой аэродром, расположенный на подлете к Украине, опасен. С того аэродрома ежесуточно слетали самолеты оккупантов, они находятся в небе вокруг Украины фактически круглосуточно, — говорит Игнат.

По видеоматериалам, которые можно видеть в интернете, можно понять, что взрыв произошел на складе авиационного вооружения, говорит Юрий Игнат. В Крыму расположены пять таких аэродромов, которые оккупанты могут использовать для обстрелов Украины. Такие взрывы на аэродромах заставляют оккупантов перебазировать свою технику.

Последствия удара по авиабазе в Новофедоровке

В командовании Воздушных сил Украины сообщили, что на аэродроме Саки уничтожены девять вражеских самолетов.

О ПВО России

У каждого ПВО есть свои характеристики: радиус поражения, дальность поражения. Так что таким образом строятся несколько эшелонов ПВО.

Россия не только в Крыму нарастила количество этих систем, но Воздушные силы и другие составляющие сил обороны Украины несколько дней назад немного демилитаризовали их.

По его словам, в России действительно эшелонная система ПВО. Такие как Панцирь, Тор — ближнего действия, Бук, С-300, С-400 — дальнего действия. Это существенно угрожает использованию нашей боевой авиации.

Военные эксперты говорят, что украинцы могут вернуть свои территории, в том числе полуостров. Ранее Олег Жданов рассказал, как ВСУ смогут вернуть Крым.

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