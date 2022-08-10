Что взорвалось на военном аэродроме в Крыму? Рассказываем о работе ПВО России и вражеской технике на аэродроме

Вчера немалую шумиху в интернете и панику среди россиян наделали взрывы на авиабазе в Новофедоровке в Крыму. Минобороны Украины заявило, что не может установить причину возгорания. Есть мнения, что это может быть очередная провокация России. Несмотря на это, враг все равно понес убытки.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о взрывах на авиабазе в Новофедоровке и работе системы ПВО России.
На том военном аэродроме оккупанты располагали самолеты Су-30, Су-24, Ил-76 и другую авиационную технику. Также там был полигон, на котором обучали корабельную авиацию.
На том военном аэродроме оккупанты располагали самолеты Су-30, Су-24, Ил-76 и другую авиационную технику. Также там был полигон, на котором обучали корабельную авиацию.
— Любой аэродром, расположенный на подлете к Украине, опасен. С того аэродрома ежесуточно слетали самолеты оккупантов, они находятся в небе вокруг Украины фактически круглосуточно, — говорит Игнат.
По видеоматериалам, которые можно видеть в интернете, можно понять, что взрыв произошел на складе авиационного вооружения, говорит Юрий Игнат. В Крыму расположены пять таких аэродромов, которые оккупанты могут использовать для обстрелов Украины. Такие взрывы на аэродромах заставляют оккупантов перебазировать свою технику.
В командовании Воздушных сил Украины сообщили, что на аэродроме Саки уничтожены девять вражеских самолетов.
У каждого ПВО есть свои характеристики: радиус поражения, дальность поражения. Так что таким образом строятся несколько эшелонов ПВО.
Россия не только в Крыму нарастила количество этих систем, но Воздушные силы и другие составляющие сил обороны Украины несколько дней назад немного демилитаризовали их.
Россия не только в Крыму нарастила количество этих систем, но Воздушные силы и другие составляющие сил обороны Украины несколько дней назад немного демилитаризовали их.
По его словам, в России действительно эшелонная система ПВО. Такие как Панцирь, Тор — ближнего действия, Бук, С-300, С-400 — дальнего действия. Это существенно угрожает использованию нашей боевой авиации.
Военные эксперты говорят, что украинцы могут вернуть свои территории, в том числе полуостров. Ранее Олег Жданов рассказал, как ВСУ смогут вернуть Крым.
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