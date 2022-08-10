Украина

Что взорвалось на военном аэродроме в Крыму? Рассказываем о работе ПВО России и вражеской технике на аэродроме

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 августа 2022, 11:22
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