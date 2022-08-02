Вернуть полуостров вполне реально! Олег Жданов рассказал, при каких условиях ВСУ могут освободить Крым

Украинские военные активно деоккупируют Херсонскую область. Есть надежда и планы освободить от захватчиков всю территорию Украины. В эфире телемарафона военный эксперт Олег Жданов рассказал, при каких условиях ВСУ могут вернуть Крымский полуостров.

Про Крымский мост

— У нас демаркирован Керченский пролив, между Украиной и Россией. Мы успели еще до начала военного противостояния провести демаркацию. Именно по этой причине Россия платила нам за каждый проход своих суден.

Так что до линии демаркация пролива Крымский мост находится на нашей территории.

Если юристы скажут, что его строила РФ, тогда у нас есть все основания разрушить первый пролет моста, который находится на нашем берегу, — сказал Жданов.

Также эксперт добавил, что никакие референдумы не могут быть законными, пока идут активные боевые действия. Поэтому в Херсоне не может быть ни референдума, ни присоединения к России.

Можно ли деоккупировать Крым

Жданов считает, что Украине вполне реально деоккупировать Крым, но при одном условии.

— Нужно перекрыть Крымский мост, чтобы прекратить движение войск и личного состава через него. Ведь сейчас в Крыму сухопутных войск нет, они все в Украине. Там остались только войска Черноморского флота и береговой обороны.

Если перекрыть мост, тогда Генштаб оценит все риски и, возможно, войдет на полуостров, — говорит Жданов.

Также эксперт отметил, что морские судна, которые предоставит нам Британия, очень помогут в разминировании моря. Тем более, что решается вопрос об открытии украинских портов.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказывал, зачем Россия устроила теракт в Еленовке.

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