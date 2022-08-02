Украина

Вернуть полуостров вполне реально! Олег Жданов рассказал, при каких условиях ВСУ могут освободить Крым

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 августа 2022, 12:00
Олег Жданов про те, як ЗСУ може повернути Крим

Больше видео
0:11:36
Дмитро Лубінець про можливу зустріч з омбудсменом РФ в Оленівці
Сможет ли украинская сторона получить доступ к Еленовке? Дмитрий Лубинец о возможной встрече с омбудсменом РФ
0:02:30
Врожай
Оккупанты прибегают к продовольственному терроризму! Аграрии руками выбирают стекло из зерна
0:04:28
Депортация в РФ
1,5 млн украинцев насильственно депортированы в РФ оккупантами — есть ли возможность вернуться?
0:03:52
На Закарпатті активно роблять укриття для школярів
Активно обустраивают и проверяют укрытия — на Закарпатье готовятся к новому учебному году
Смотреть больше

Последние видео
0:11:36
Дмитро Лубінець про можливу зустріч з омбудсменом РФ в Оленівці

Сможет ли украинская сторона получить доступ к Еленовке? Дмитрий Лубинец о возможной встрече с омбудсменом РФ
Олег Жданов про те, як ЗСУ може повернути Крим
Вернуть полуостров вполне реально! Олег Жданов рассказал, при каких условиях ВСУ могут освободить Крым
0:02:30
Врожай
Оккупанты прибегают к продовольственному терроризму! Аграрии руками выбирают стекло из зерна
0:04:13
військовий одяг
Отшивают по полной! Вместо детской одежды предприятие из Лисичанска шьет военную амуницию
0:04:10
солом'яні котики
Медицинское “крещение” от Соломенских котиков — практика, которая спасает жизни
0:04:28
Депортация в РФ
1,5 млн украинцев насильственно депортированы в РФ оккупантами — есть ли возможность вернуться?
0:03:52
На Закарпатті активно роблять укриття для школярів
Активно обустраивают и проверяют укрытия — на Закарпатье готовятся к новому учебному году
0:04:08
Волонтери
Встречают со слезами на глазах и словами благодарности! Как волонтеры помогают оправиться от оккупации
0:06:19
Як українські актори займаються волонтерством
С молотка уходят награды, реквизит и первые пластинки легенд: как украинские актеры занимаются волонтерством
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 2 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 2 августа
Больше видео
Дмитро Лубінець про можливу зустріч з омбудсменом РФ в Оленівці
Читать дальше
Сможет ли украинская сторона получить доступ к Еленовке? Дмитрий Лубинец о возможной встрече с омбудсменом РФ
Врожай
Читать дальше
Оккупанты прибегают к продовольственному терроризму! Аграрии руками выбирают стекло из зерна

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь