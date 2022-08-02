Повернути півострів цілком реально! Олег Жданов розповів, за яких умов ЗСУ можуть звільнити Крим

Українські військові активно деокуповують Херсонську область. Є надія та плани звільнити від загарбників усю територію України. В ефірі телемарафону військовий експерт Олег Жданов розповів, за яких умов ЗСУ можуть повернути Кримський півострів.

Про Кримський міст

— У нас демаркована Керченська протока, між Україною та Росією. Ми встигли ще до початку воєнного протистояння провести демаркацію. Саме тому Росія платила нам за кожен прохід своїх суден.

Отже, до лінії демаркація протоки Кримський міст розташовується на нашій території.

Якщо юристи скажуть, що міст будувала РФ, то ми маємо повні підстави зруйнувати перший проліт мосту, який розташований на нашому березі, — сказав Жданов.

Також експерт додав, що жодні референдуми не можуть бути законними, доки тривають активні бойові дії. Тож у Херсоні не може бути ні референдуму, ні приєднання до Росії.

Чи можна деокупувати Крим

Жданов вважає, що Україні цілком реально деокупувати Крим, але є одна умова.

— Потрібно перекрити Кримський міст, щоб припинити рух військ та особового складу через нього. Адже зараз у Криму сухопутних військ нема, вони всі в Україні. Там залишилися лише війська Чорноморського флоту та берегової оборони.

Якщо перекрити міст, тоді Генштаб оцінить усі ризики та, можливо, увійде на півострів, — каже Жданов.

Також експерт зауважив, що морські судна, які надасть нам Британія, неабияк допоможуть у розмінуванні моря. Тим більше, що вирішується питання про відкриття українських портів.

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповідав, навіщо Росія влаштувала теракт в Оленівці.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!