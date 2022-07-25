Чим ближче ЗСУ, тим далі окупація? Яка насправді ситуація в Криму та чому звідти тікають люди

Постійна Представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева розповіла про оперативну ситуацію в Криму та пояснила, чому кримчани активно виїжджають з півострова.

Виїжджає досить велика кількість людей. На превеликий жаль, серед них і кримські активісти, які чинять певний спротив окупаційній владі на території півострова.

За нашими даними, завдяки активістам понад 100 випадків спротиву в Криму. Це абсолютно нові люди, яких ми не бачили протягом цих восьми років.

Друга категорій людей, які виїжджають з Криму, — це ті, кого окупаційні незаконні органи намагаються призвати до російської армії або відправити на бойові дії. Однак наразі чимало відмов від підписання контрактів, бо люди не хочуть вмирати на війні проти України.

І, звісно, є категорія, яка боїться, що бойові дії будуть перенесені на територію півострова, тому з остраху виїжджають на територію РФ чи третіх країн. Хоча є частина людей, які повертаються на територію України.

Таких громадян чимало, і вони пишуть листи до нас та просять допомогти з перетином державного кордону, питають, чи буде відповідальність, якщо вони виїжджатимуть не через материкову Україну.

Державна прикордонна служба давала роз’яснення, що у разі непереборних обставин виїзду відповідальність не буде покладатись на громадян.

Ми закликаємо тих людей в Криму, які бояться бути призваними до російської армії, у такий спосіб виїжджати з території півострова. І жодної відповідальності за цей перетин кордону у не встановленому порядку не буде.

А поки ми боремось за свою свободу та очікуємо на звільнення Криму від російських окупантів, українські військові продовжують вибивати загарбників з території України та освоювати нові технології. Читай детальніше про танки Twardy, які передала нам Польща.

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