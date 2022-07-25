Україна

Чим ближче ЗСУ, тим далі окупація? Яка насправді ситуація в Криму та чому звідти тікають люди

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Липня 2022, 18:30

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Можуть вести бойові дії навіть уночі! Детальніше про танки Twardy, які передала нам Польща
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