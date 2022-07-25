Украина

Чем ближе ВСУ, тем дальше оккупация? Какая на самом деле ситуация в Крыму и почему оттуда бегут люди

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 июля 2022, 18:30

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Россияне ровняют Харьковскую область с землей старыми советскими ракетами — последствия обстрелов
0:12:09
Польща передала Україні танки PT-91 Twardy: характеристики танків
Могут вести боевые действия даже ночью! Подробнее о танках Twardy, которые передала нам Польша
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