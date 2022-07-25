Чем ближе ВСУ, тем дальше оккупация? Какая на самом деле ситуация в Крыму и почему оттуда бегут люди

Постоянная Представительница Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева рассказала об оперативной ситуации в Крыму и объяснила, почему крымчане активно выезжают с полуострова.

Уезжает достаточно большое количество людей. К величайшему сожалению, среди них и крымские активисты, которые сопротивляются оккупационным властям на территории полуострова.

По нашим данным, благодаря активистам уже было более 100 случаев сопротивления в Крыму. Это совершенно новые люди, которых мы не видели в течение этих восьми лет.

Вторая категория людей, выезжающих из Крыма, это те, кого оккупационные незаконные органы пытаются призвать в российскую армию или отправить на боевые действия. Но пока немало отказов от подписания контрактов, потому что люди не хотят умирать на войне против Украины.

И, конечно, есть категория, которая боится, что боевые действия будут перенесены на территорию полуострова, поэтому из страха выезжают на территорию РФ или третьих стран. Хотя есть часть людей, возвращающихся на территорию Украины.

Таких граждан немало, и они пишут письма к нам и просят помочь с пересечением государственной границы, спрашивают, будет ли ответственность, если они будут выезжать не через материковую Украину.

Государственная пограничная служба давала разъяснение, что в случае неустранимых обстоятельств выезда ответственность не будет возлагаться на граждан.

Мы призываем тех людей в Крыму, которые боятся быть призванными в российскую армию, таким образом выезжать с территории полуострова. И никакой ответственности за это пересечение границы в неустановленном порядке не будет.

А пока мы боремся за свою свободу и ожидаем освобождения Крыма от российских оккупантов, украинские военные продолжают выбивать захватчиков с территории Украины и осваивать новые технологии. Читай подробнее о танках Twardy, которые передала нам Польша.

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