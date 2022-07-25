Могут вести боевые действия даже ночью! Подробнее о танках Twardy, которые передала нам Польша

Сегодня в Украину из Польши прибыли PT-91 Twardy. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в своем Twitter.

Министр обороны Украины Алексей Резников во время телемарафона отметил, что эти танки передала Польша, но они не ее производства. Резников объясняет, что это танки класса Т, то есть советского класса. Они были на вооружении польской армии.

Я не могу объявить количество танков, об этом враг узнает на поле битвы, — сказал министр обороны.

О танке PT-91 Twardy

Танк PT-91 Twardy — модернизация советских танков Т-72 с заменой систем, ремоторизацией и усилением бронирования. Танки Т-72, ​​изготовленные для стран Варшавского договора, имеют худшую броню, чем производимые для советской армии.

Работа по модернизации стала настоящим вызовом для оборонной промышленности, ведь нужно было заменить ключевые элементы машины. Пришлось усилить бронирование техники. Поэтому была разработана динамическая защита ERAWA. Характерной ее особенностью является очень плотная установка частей практически без зазоров.

Также была обновлена ​​система управления огнем, поляки установили собственную разработку DRAWA. Она подразумевает замену прицелов с установкой сначала прибора ночного видения, а затем и тепловизора у наводчика. В систему включен лазерный дальномер с баллистическим вычислителем.

PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні. Дякуємо нашим друзям. pic.twitter.com/u3LBBqQeXm — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 25, 2022

Теперь танк может вести боевые действия ночью. Кроме танка ночные приборы наблюдения также есть у командира машины, механика и водителя.

В ходе модернизации PT-91 Twardy получил новый сильный двигатель S-12U польского производства. А у механика есть контрольно-диагностический блок, позволяющий оценить параметры работы двигателя и трансмиссии.

Характеристики танка PT-91 Twardy

Экипаж: три человека

Калибр пушки: 125 мм

Вес: 46 тонн

Двигатель: 850 л.с.

Удельная мощность: 18,47 л./т

Максимальная скорость: 60 км/ч

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Фото: 2 Brygada Zmechanizowana Legionów им. Marszałka Józefa Piłsudskiego

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