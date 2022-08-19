Много “бавовны” в Крыму! На военном аэродроме Бельбек раздались мощные взрывы

В Крыму на военном аэродроме Бельбек в Севастополе прогремели мощные взрывы. Случилось это поздно вечером 18 августа. Это самая большая авиабаза на полуострове.

На территории Крыма впервые с начала полномасштабной войны в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже в эфире телемарафона Єдині новини на события отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Мы будем это делать каким-то образом. Мы попросим солнце, ветер, воду и даже табачные изделия, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. С другой стороны, мы будем и дальше настаивать, чтобы Россия добровольно демонтировала все незаконные базы и мосты, которые за восемь лет там сделали в Крыму, — отметил он.

Кроме того, по словам Подоляка, скоро Керченский мост “может сложиться от усталости”, поскольку не выдержит того количества россиян, которые будут убегать из Крыма.

Что касается Керченского моста. Кажется, что это не вопрос его военного разрушения. Он может каким-то образом сложиться от усталости. Ведь ему будет немного дико перевозить такое количество людей, которые будут убегать из Крыма, — заявил советник ОП.

На взрывы в Крыму отреагировал и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, такие сообщения не могут не радовать в плане того, что наши прогнозы сбываются, ведь украинская сторона давно говорила, что российская армия очень часто не соблюдает правила пожарной безопасности.

Также Сергей Братчук посоветовал украинцам в Крыму во время воздушной тревоги идти в укрытие и обращаться к одесситам за советом, что делать в таком случае.

Крымчане пусть не стесняются, идут в укрытие, чтобы сохранить себя, а затем всем вместе праздновать победу украинского оружия и украинского флага над врагом.

Напомним, недавно взрывы раздавались на крымском аэродроме в Саках. Читай, что там произошло.

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