Украина

Много “бавовны” в Крыму! На военном аэродроме Бельбек раздались мощные взрывы

Виктория Мельник, редактор сайта 19 августа 2022, 08:56
Много “бавовны” в Крыму! На военном аэродроме Бельбек раздались мощные взрывы

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