Україна

Або росіяни йдуть звідти, або гинуть — Олег Жданов розповів про контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Олена Яковлєва, редакторка сайту 27 Серпня 2022, 18:00
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