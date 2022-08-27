Або росіяни йдуть звідти, або гинуть — Олег Жданов розповів про контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

Українські військові тримають під постійним вогневим ураженням мости на Півдні, які слугують окупантам за логістичні зв’язки.

Останні тижні тільки й лунають новини про вибухи на Антонівському та Каховському мостах — стратегічних точках для росіян. А вчора стало відомо про чергове знищення складу боєприпасів росіян у Чорнобаївці.

Військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі телеканалу FreeДOM, як проходить контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку.

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Наш Генеральний штаб розпочав планомірне знищення (російського — ред.) угруповання. У них залишається вибір: або вони йдуть, або гинуть під нашим вогневим впливом, — каже експерт.

Україна нині добиває міст через греблю у тимчасово окупованій Каховці. Як результат — уже зараз важка військова техніка загарбників заходити туди неспроможна.

— Добиванням цих мостів ми закриваємо кришку котла, особливо для угруповання в Херсоні та на Миколаївському напрямку, — пояснює Жданов.

А якщо ЗСУ вийде на правому березі до Дніпра, то зможе тримати вогневий контроль ще в радіусі 70 км у бік окупантів. Через це оборона росіян може впасти на всьому півдні країни, зокрема й у Криму.

Дивись повне інтерв’ю з Олегом Ждановим.

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