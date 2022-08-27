Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 27 серпня

Карта бойових дій, то не сонячне затемнення — на неї не тільки можна, але й варто дивитись, щоб кожного дня знати, як українські воїни відтісняють окупантів до наших кордонів.

Тому важливо пам’ятати, якою ціною виборюється незалежність та не забувати дякувати за мирний ранок і своє життя ЗСУ.

Також важливо лишатись надійним тилом та дослухатись до українського Генштабу, який повідомляє про ситуацію на фронті та потенційно небезпечні напрямки, а також місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 27 серпня 2022 року

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог задіяв ствольну артилерію для обстрілів цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Середина Буда, Шевченкове, Катеринівка та Вільне Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів.

Здійснили обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки.

Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Питомник, Черкаська Лозова і Шестакове.

На Слов’янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Зафіксовано обстріли поблизу Чепіля, Бражківки, Богородичного та Костянтинівки.

Завдав авіаударів біля Бражківки та Залимана. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку в районі Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Тетянівка, Івано-Дар’ївка, Званівка та Григорівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Спірного та Сіверська. Вів повітряну розвідку біля Тетянівки.

На Бахмутському напрямку ворог завдав вогневого ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ у районах населених пунктів Тихонівка, Васюківка, Соледар, Бахмут та Шуми. Задіяв авіацію для ударів біля Яковлівки та Кодеми.

Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли у районах Олександрополя, Нью-Йорка, Новобахмутівки, Нетайлового, Галицинівки, Невельського, Опитного та Мар’їнки. Завдав авіаударів неподалік Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки.

Загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське, отримали відсіч та відійшли.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Золотої Ниви, Пречистівки, Павлівки та Володимирівки. Ударів авіації противника зазнали райони Володимирівки та Новомихайлівки.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Новосілка, Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Полтавка, Оріхів та Мала Токмачка. Завдав авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли районів населених пунктів Миколаїв, Кривий Ріг, Лупареве, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівка, Партизанське, Червона Долина.

Також під ворожим вогнем опинились Велике Артакове, Квітневе, Іванівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Благодатне, Таврійське, Первомайське, Широке та Поляна.

Ударами авіації намагався зруйнувати важливі об’єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине.

Та багато наших героїв, які потрапили на менш складний напрямок або далеко від передової, можуть почуватися не на своєму місці. Читай розповідь психотерапевта про шкідливий героїзм.

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