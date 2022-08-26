Б’ють по мирних людях з усього можливого озброєння! Ситуація в прифронтовому Слов’янську

Донеччина — нині найгарячіша точка на мапі бойових дій в Україні. Окупанти зосередили всі зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
На Краматорському — з артилерії гатили щонайменше по шести населених пунктах. Слов’янський напрямок також під вогнем.
Тут, щоб втримати займані позиції, ворог без розбору накриває міста та села з усього можливого озброєння. Напередодні райцентр зазнав ракетного удару.
По мирному населенню рашисти випустили три ракети з боку тимчасово окупованого Лиману. Потужний вибух о 3:00 розбудив півміста.
Одна з ракет, як кажуть самі люди, прилетіла у двір будинку. Натомість і цього було достатньо, щоб вибухова хвиля вибила всі вікна та двері, зрушила з місця перекриття і стіни багатоповерхівки.
Одна з ракет, як кажуть самі люди, прилетіла у двір будинку. Натомість і цього було достатньо, щоб вибухова хвиля вибила всі вікна та двері, зрушила з місця перекриття і стіни багатоповерхівки.
Загалом, попри обстріли, життя у прифронтовому Слов’янську все ж є. Люди, не маючи у будинках світла та газу, приловчились готувати їжу на вулиці, а воду набирають у колонках.
Вчасна евакуація — єдиний спосіб зберегти своє життя. Тож і військові, і місцева влада настійливо просять жителів прифронтових міст не ризикувати.
Безглузда війна, розв’язана РФ, може призвести до глобальної продовольчої та економічної кризи. Та страждає і країна загарбників. Втрати Росії за шість місяців війни в Україні рахують мільярдами доларів. Читай деталі.
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