Б’ють по мирних людях з усього можливого озброєння! Ситуація в прифронтовому Слов’янську

Донеччина — нині найгарячіша точка на мапі бойових дій в Україні. Окупанти зосередили всі зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському — з артилерії гатили щонайменше по шести населених пунктах. Слов’янський напрямок також під вогнем.

Тут, щоб втримати займані позиції, ворог без розбору накриває міста та села з усього можливого озброєння. Напередодні райцентр зазнав ракетного удару.

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По мирному населенню рашисти випустили три ракети з боку тимчасово окупованого Лиману. Потужний вибух о 3:00 розбудив півміста.

Одна з ракет, як кажуть самі люди, прилетіла у двір будинку. Натомість і цього було достатньо, щоб вибухова хвиля вибила всі вікна та двері, зрушила з місця перекриття і стіни багатоповерхівки.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 26 серпня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Загалом, попри обстріли, життя у прифронтовому Слов’янську все ж є. Люди, не маючи у будинках світла та газу, приловчились готувати їжу на вулиці, а воду набирають у колонках.

Вчасна евакуація — єдиний спосіб зберегти своє життя. Тож і військові, і місцева влада настійливо просять жителів прифронтових міст не ризикувати.

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