Бьют по мирным людям из всего возможного вооружения! Ситуация в прифронтовом Славянске

Донецкая область — сейчас самая горячая точка на карте боевых действий в Украине. Оккупанты сосредоточили все усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском — из артиллерии били по меньшей мере по шести населенным пунктам. Славянское направление тоже под огнем.

Здесь, чтобы удержать занимаемые позиции, враг без разбора накрывает города и села со всего возможного вооружения. Накануне райцентр получил ракетный удар.

По мирному населению россияне выпустили три ракеты со стороны временно оккупированного Лимана. Мощный взрыв в 3:00 разбудил полгорода.

Одна из ракет, как говорят сами люди, прилетела во двор дома. И этого было достаточно, чтобы взрывная волна выбила все окна и двери, сдвинула с места перекрытия и стены многоэтажки.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 26 августа Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

В целом, несмотря на обстрелы, жизнь в прифронтовом Славянске все же есть. Люди, не имея в домах света и газа, приноровились готовить еду на улице, а воду набирают в колонках.

Временная эвакуация — единственный способ сохранить свою жизнь. Так что и военные, и местные власти настоятельно просят жителей прифронтовых городов не рисковать.

Бессмысленная война, развязанная РФ, может привести к глобальному продовольственному и экономическому кризису. Но страдает и страна захватчиков. Потери России за шесть месяцев войны в Украине считают миллиардами долларов. Читай детали.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!