Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 26 серпня

За 184 дні героїчного протистояння України проти варварського наступу Росії весь світ зрозумів, хто ми такі та що в нас за держава. Її ніколи більше не плутатимуть з агресивною сусідкою.

Україна збадьорила західну цивілізацію та змусила Європу прокинутись і побачити реальну загрозу з боку РФ. Тож тепер ми пліч-о-пліч з партнерами виборюємо такий бажаний спокій на континенті.

Поки кожен працює на своєму фронті важливо дослухатись до Генштабу ЗСУ, який щодня повідомляє про ситуацію на фронті та потенційно небезпечні напрямки.

Зараз також дивляться

Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної артилерії цивільну інфраструктуру населених пунктів Гай, Залізний Міст і Гірськ Чернігівської області та Бачівськ, Вільна Слобода і Стукалівка Сумської області.

напрямку росіяни обстріляли зі ствольної артилерії цивільну інфраструктуру населених пунктів Гай, Залізний Міст і Гірськ Чернігівської області та Бачівськ, Вільна Слобода і Стукалівка Сумської області. На Харківському напрямку ворог продовжує обстрілювати населені пункти Одноробівка, Цупівка, Прудянка, Базаліївка, Циркуни, Петрівка, Великі Проходи, Питомник, Іванівка та інші. Спроба наступу росіян біля Петрівки зазнала невдачі.

напрямку ворог продовжує обстрілювати населені пункти Одноробівка, Цупівка, Прудянка, Базаліївка, Циркуни, Петрівка, Великі Проходи, Питомник, Іванівка та інші. Спроба наступу росіян біля Петрівки зазнала невдачі. На Слов’янському напрямку противник обстріляв територію неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долини та Дібрівного. ЗСУ успішно відбили спробу наступу ворога в районі Долини та Дмитрівки.

напрямку противник обстріляв територію неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долини та Дібрівного. ЗСУ успішно відбили спробу наступу ворога в районі Долини та Дмитрівки. На Краматорському напрямку від ворожих обстрілів постраждали Спірне, Званівка, Сіверськ та Пришиб. Ворог здійснив спробу просунутись біля Старого Каравану, проте без успіху відійшов.

напрямку від ворожих обстрілів постраждали Спірне, Званівка, Сіверськ та Пришиб. Ворог здійснив спробу просунутись біля Старого Каравану, проте без успіху відійшов. На Бахмутському напрямку ворог продовжував обстріли територій поблизу Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого та Кодеми, Соледару та Яковлівки. Окупанти хотіли просунутись біля Кодеми та Бахмутського, але з втратами відступили.

Читати на тему Шалені збитки! Скільки мільярдів доларів втратила Росія за півроку війни в Україні Скільки мільярдів доларів втратила Росія на війні в Україні.

На Авдіївському напрямку противник намагався відтіснити підрозділи ЗСУ та уразити військову та цивільну інфраструктуру в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Первомайського, Водяного, Залізного та Олександрополя. Ворогу не вдалось прорвати оборону біля Первомайського.

напрямку противник намагався відтіснити підрозділи ЗСУ та уразити військову та цивільну інфраструктуру в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Первомайського, Водяного, Залізного та Олександрополя. Ворогу не вдалось прорвати оборону біля Первомайського. На Новопавлівському напрямку зафіксовано “прильоти” біля Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки, Володимирівки та Вугледара.

напрямку зафіксовано “прильоти” біля Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки, Володимирівки та Вугледара. На Запорізькому напрямку загарбники обстрілювали позицій українських військових поблизу Гуляйпільського, Оріхова, Залізничного, Шевченко та Ольгівського. Постраждали також Щербаки та Малі Щербаки.

напрямку загарбники обстрілювали позицій українських військових поблизу Гуляйпільського, Оріхова, Залізничного, Шевченко та Ольгівського. Постраждали також Щербаки та Малі Щербаки. На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Розвідка боєм біля Благодатного, а також спроба наступу в районі Таврійського увінчались російськими втратами та відступом окупантів.

Уже півроку українці гідно захищають свою землю від російської навали. Але кожен має в серці надію, що війна якнайшвидше та якнайкраще закінчиться для нашої держави.

Науковці, експерти та політики розповіли, що потрібно для перемоги України у війні з Росією.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!