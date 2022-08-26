Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 26 серпня

За 184 дні героїчного протистояння України проти варварського наступу Росії весь світ зрозумів, хто ми такі та що в нас за держава. Її ніколи більше не плутатимуть з агресивною сусідкою.
Україна збадьорила західну цивілізацію та змусила Європу прокинутись і побачити реальну загрозу з боку РФ. Тож тепер ми пліч-о-пліч з партнерами виборюємо такий бажаний спокій на континенті.
Поки кожен працює на своєму фронті важливо дослухатись до Генштабу ЗСУ, який щодня повідомляє про ситуацію на фронті та потенційно небезпечні напрямки.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Уже півроку українці гідно захищають свою землю від російської навали. Але кожен має в серці надію, що війна якнайшвидше та якнайкраще закінчиться для нашої держави.
Науковці, експерти та політики розповіли, що потрібно для перемоги України у війні з Росією.
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