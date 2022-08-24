Незалежність в України більше ніхто не забере! Що потрібно для нашої перемоги у війні

24 серпня Україна не лише відзначає День Незалежності. Сьогодні рівно шість місяців повномасштабного російського вторгнення. За цей час ми довели собі й усьому світу, що можемо не лише давати відсіч так званій другій армії світу, але й обов’язково її переможемо.

Науковці, експерти та політики розповіли про передумови нашої перемоги. Ворог планував взяти Київ за два – три дні. Наші західні партнери давали у кращому разі кілька тижнів. Але українці зробили неймовірне. І вже на четвертий місяць протистояння з російською навалою Євросоюз надав Україні статус кандидата у члени ЄС.

Історик Ярослав Грицак переконаний у нашій перемозі. Його аргументи базуються не лише на аналізі поточної ситуації, а й на міжнародних дослідженнях попередніх війн: той, хто їх починав, перемоги не досягав.

— Путін, який почав війну, імовірно, програє. Дуже легко пояснити чому. Той, хто починає війну, недооцінює суперника, ухвалює емоційні та нераціональні рішення, покладається на бліцкриг. Ми бачимо, що це все провалилось, — наголосив Грицак.

Найголовніше — українці знають, за що б’ються. Подібні приклади в історії, коли менша і слабша країна давала відсіч великій імперії, є. Згадаймо 300 спартанців, коли греки відбили наступ персів. Або ж Фінляндію, яка у 20-му столітті двічі протистояла спершу більшовицькій Росії, а потім СРСР. Україна тоді свій шанс не використала. Зараз все інакше.

— Вперше за 100 років історії українське питання не ізольоване. Українці мають геополітичну підтримку найбільших гравців світу.

Це означає, що тепер треба враховувати не ресурси України, а всього Західного світу проти Росії, — зауважив експерт.

— Уже б святкували перемогу, якби у нас була зброя. Це єдиний фактор на сьогодні, який не дає можливості Збройним силам України й нам, як українцям, кувати нашу перемогу в цій війні, — наголошує військовий експерт Олег Жданов.

Для переваги на фронті довжиною понад 1000 км нашій армії потрібні літаки, артилерія і бронетехніка. За підрахунками Жданова, щоб від оборони перейти в наступ, нам слід повністю укомплектувати 15 бригад. Це 100 літаків різного призначення: штурмовики, винищувачі й бомбардувальники. Щонайменше 400–500 одиниць артилерії: гармати й реактивні системи залпового вогню. А також 2000 броньованих машин, кількасот танків.

— Цифри, ніби вони великі. Можуть дивувати чи лякати. Але, на мою думку, це мінімальний комплект для того, щоб ми мали успіх на полі бою, — зауважив Жданов.

Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін закликає бути реалістами. Попри всі втрати, у росіян набагато більше зброї, потужний запас боєприпасів і необмежений мобілізаційний ресурс. ЗСУ героїчно тримають оборону, але наші успіхи напряму залежать від постачання партнерів.

Також не менш важливий економічний фронт. Нам із Заходом слід посилювати санкції та пришвидшити падіння російської економіки. В тилу мають повноцінно працювати підприємства та бізнес, сплачувати податки заради перемоги.

Україна півроку бореться за свою свободу. Пропонуємо тобі згадати хронологію шести місяців війни в Україні.

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