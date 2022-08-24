Україна

Незалежність в України більше ніхто не забере! Що потрібно для нашої перемоги у війні

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 24 Серпня 2022, 22:00

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