Независимость у Украины больше никто не заберет! Что нужно для нашей победы в войне

24 августа Украина не только отмечает День Независимости. Сегодня ровно шесть месяцев полномасштабного российского вторжения. За этот период мы доказали себе и всему миру, что можем не только давать отпор так называемой второй армии мира, но обязательно ее победим.

Ученые, эксперты и политики рассказали об основах нашей победы. Враг планировал взять Киев за два – три дня. Наши западные партнеры давали в лучшем случае несколько недель. Но украинцы сделали невероятное. И уже на четвертый месяц противостояния с российским нашествием Евросоюз предоставил Украине статус кандидата в члены ЕС.

Историк Ярослав Грицак убежден в нашей победе. Его аргументы базируются не только на анализе текущей ситуации, но и на международных исследованиях предыдущих войн: тот, кто начинал их, победы не достигал.

— Путин, который начал войну, вероятно, проиграет. Очень легко объяснить почему. Тот, кто начинает войну, недооценивает соперника, принимает эмоциональные и нерациональные решения, полагается на блицкриг. Мы видим, что это все провалилось, — подчеркнул Грицак.

Самое главное — украинцы знают, за что борются. Подобные примеры в истории, когда меньшая и более слабая страна давала отпор великой империи, есть. Вспомним 300 спартанцев, когда греки отбили наступление персов. Или Финляндию, которая в 20-м веке дважды противостояла сначала большевистской России, а затем СССР. Украина тогда свой шанс не использовала. Сейчас все по-другому.

— Впервые за 100 лет истории украинский вопрос не изолирован. У украинцев есть геополитическая поддержка крупнейших игроков мира.

Это значит, что теперь нужно учитывать не ресурсы Украины, а всего Западного мира против России, — отметил эксперт.

— Уже праздновали бы победу, если бы у нас было оружие. Это единственный фактор сегодня, который не дает возможности Вооруженным силам Украины и нам, как украинцам, ковать нашу победу в этой войне, — отмечает военный эксперт Олег Жданов.

Для преимущества на фронте протяженностью более 1000 км, нашей армии нужны самолеты, артиллерия и бронетехника. По подсчетам Жданова, чтобы от обороны перейти в наступление, нам следует полностью укомплектовать 15 бригад. Это 100 самолетов разного назначения: штурмовики, истребители и бомбардировщики. Не менее 400–500 единиц артиллерии: пушки и реактивные системы залпового огня. А также 2000 бронированных машин, несколько сотен танков.

— Цифры кажутся большими. Могут удивлять или пугать. Но, по-моему, это минимальный комплект для того, чтобы мы имели успех на поле боя, — заметил Жданов.

Член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин призывает быть реалистами. Несмотря на все потери, у россиян гораздо больше оружия, мощный запас боеприпасов и неограниченный мобилизационный ресурс. ВСУ героически держат оборону, но наши успехи напрямую зависят от поставок партнеров.

Также не менее важен экономический фронт. Нам с Западом следует усиливать санкции и ускорить падение российской экономики. В тылу должны полноценно работать предприятия и бизнес, платить налоги ради победы.

Украина полгода борется за свою свободу. Предлагаем тебе вспомнить хронологию шести месяцев войны в Украине.

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