Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 26 августа

За 184 дня героического противостояния Украины против варварского наступления России весь мир понял, кто мы такие и что у нас за государство. Его никогда больше не будут путать с агрессивной соседкой.
Украина взбодрила западную цивилизацию и заставила Европу проснуться и увидеть реальную угрозу со стороны РФ. Теперь мы бок о бок с партнерами боремся за такой желанный покой на континенте.
Пока каждый работает на своем фронте, важно прислушиваться к Генштабу ВСУ, который ежедневно сообщает о ситуации на фронте и потенциально опасных направлениях.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Уже полгода украинцы достойно защищают свою землю от русского нашествия. Но каждый в сердце надеется, что война как можно быстрее и лучше закончится для нашего государства.
Ученые, эксперты и политики рассказали, что нужно для победы Украины в войне с Россией.
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