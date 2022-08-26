Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 26 августа

За 184 дня героического противостояния Украины против варварского наступления России весь мир понял, кто мы такие и что у нас за государство. Его никогда больше не будут путать с агрессивной соседкой.

Украина взбодрила западную цивилизацию и заставила Европу проснуться и увидеть реальную угрозу со стороны РФ. Теперь мы бок о бок с партнерами боремся за такой желанный покой на континенте.

Пока каждый работает на своем фронте, важно прислушиваться к Генштабу ВСУ, который ежедневно сообщает о ситуации на фронте и потенциально опасных направлениях.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 августа 2022 года

На Северском направлении россияне обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Гай, Железный Мост и Горск Черниговской области и Бачевск, Вольная Слобода и Стукаловка Сумской области.

направлении россияне обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Гай, Железный Мост и Горск Черниговской области и Бачевск, Вольная Слобода и Стукаловка Сумской области. На Харьковском направлении враг продолжает обстреливать населенные пункты Одноробовка, Цуповка, Прудянка, Базалиевка, Циркуны, Петровка, Великие Проходы, Питомник, Ивановка и другие. Попытка наступления россиян возле Петровки потерпела неудачу.

направлении враг продолжает обстреливать населенные пункты Одноробовка, Цуповка, Прудянка, Базалиевка, Циркуны, Петровка, Великие Проходы, Питомник, Ивановка и другие. Попытка наступления россиян возле Петровки потерпела неудачу. На Славянском направлении противник обстрелял территорию недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дибровного. ВСУ успешно отразили попытку наступления врага в районе Долины и Дмитровки.

направлении противник обстрелял территорию недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дибровного. ВСУ успешно отразили попытку наступления врага в районе Долины и Дмитровки. На Краматорском направлении от вражеских обстрелов пострадали Спорное, Звановка, Северск и Пришиб. Враг предпринял попытку продвинуться возле Старого Каравана, однако безуспешно отошел.

направлении от вражеских обстрелов пострадали Спорное, Звановка, Северск и Пришиб. Враг предпринял попытку продвинуться возле Старого Каравана, однако безуспешно отошел. На Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы территорий вблизи Бахмута, Веселой Долины, Зайцева и Кодемы, Соледара и Яковлевки. Оккупанты хотели продвинуться в районе Кодемы и Бахмутского, но с потерями отступили.

Читать по теме Огромные убытки! Сколько миллиардов долларов потеряла Россия за полгода войны в Украине Сколько миллиардов долларов потеряла Россия на войне с Украиной.

На Авдеевском направлении противник пытался оттеснить подразделения ВСУ и поразить военную и гражданскую инфраструктуру в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Водяного, Железного и Александрополя. Врагу не удалось прорвать оборону возле Первомайского.

направлении противник пытался оттеснить подразделения ВСУ и поразить военную и гражданскую инфраструктуру в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Водяного, Железного и Александрополя. Врагу не удалось прорвать оборону возле Первомайского. На Новопавловском направлении зафиксированы “прилеты” возле Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки, Владимировки и Угледара.

направлении зафиксированы “прилеты” возле Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки, Владимировки и Угледара. На Запорожском направлении захватчики обстреливали позиции украинских военных вблизи Гуляйпольского, Орехова, Железнодорожного, Шевченко и Ольговского. Пострадали также Щербаки и Малые Щербаки.

направлении захватчики обстреливали позиции украинских военных вблизи Гуляйпольского, Орехова, Железнодорожного, Шевченко и Ольговского. Пострадали также Щербаки и Малые Щербаки. На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения. Разведка боем возле Благодатного, а также попытка наступления в Таврическом районе увенчались российскими потерями и отступлением оккупантов.

Уже полгода украинцы достойно защищают свою землю от русского нашествия. Но каждый в сердце надеется, что война как можно быстрее и лучше закончится для нашего государства.

Ученые, эксперты и политики рассказали, что нужно для победы Украины в войне с Россией.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!