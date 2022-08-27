Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 27 августа

Карта боевых действий — это не солнечное затмение, на нее не только можно, но и стоит смотреть, чтобы каждый день знать, как украинские воины оттесняют оккупантов к нашим границам.

Поэтому важно помнить, какой ценой мы боремся за независимость и не забывать благодарить за мирное утро и свою жизнь ВСУ.

Также важно оставаться надежным тылом и прислушиваться к украинскому Генштабу, который сообщает о ситуации на фронте и потенциально опасных направлениях, а также о местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 27 августа 2022 года

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг задействовал ствольную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Середина Буда, Шевченковое, Екатериновка и Вольное Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей.

Совершили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Варваровки, Удов, Слатиного, Петровки, Борщевой, Больших Проходов, Песчаного, Русских Тишков, Шестакового, Слобожанского, Андреевки и Гусаровки.

Также враг нанес авиационные удары недалеко от Мосьпанового, Первомайского и Байрака. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Питомник, Черкасская Лозовая и Шестаковое.

На Славянском направлении противник пытается возобновить наступление в направлении населенного пункта Барвенковое. Зафиксированы обстрелы вблизи Чепиля, Бражковки, Богородичного и Константиновки.

Нанес авиаудары возле Бражковки и Залимана. Вел наступательный бой в направлении Карнауховки, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку в районе Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Татьяновка, Ивано-Дарьевка, Звановка и Григоровка. Нанес авиационные удары вблизи Спирного и Северска. Вел воздушную разведку возле Татьяновки.

На Бахмутском направлении враг нанес огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Тихоновка, Васюковка, Соледар, Бахмут и Шумы. Задействовал авиацию для ударов возле Яковлевки и Кодемы.

Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут и Кодема, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы в районах Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлового, Галицыновки, Невельского, Опытого и Марьинки. Нанес авиаудары недалеко от Первомайского, Красногоровки и Марьинки.

Захватчики пытались улучшить тактическое положение в направлении Невельского, получили отпор и отошли.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Золотой Нивы, Пречистовки, Павловки и Владимировки. Удары авиации противника подверглись районам Владимировки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Новоселка, Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Полтавка, Орехов и Малая Токмачка. Нанес авиационные удары возле Ольговского и Гуляйполя.

На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы районов населенных пунктов Николаев, Кривой Рог, Лупарево, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Партизанское, Красная Долина.

Также под вражеским огнем оказались Большое Артаковое, Квитневое, Ивановка, Потемкиное, Трудолюбовка, Благодатное, Таврическое, Первомайское, Широкое и Поляна.

Ударами авиации пытался разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населённых пунктов Александровка, Лозовое и Ольгиное.

Но многие наши герои, которые попали на менее сложное направление или далеко от передовой, могут чувствовать себя не на своем месте. Читай рассказ психотерапевта о вредном героизме.

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