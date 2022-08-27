Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 27 августа

Даниэла Долотова, редактор сайта 27 августа 2022, 06:00
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 27 серпня

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