Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 27 августа

Карта боевых действий — это не солнечное затмение, на нее не только можно, но и стоит смотреть, чтобы каждый день знать, как украинские воины оттесняют оккупантов к нашим границам.
Поэтому важно помнить, какой ценой мы боремся за независимость и не забывать благодарить за мирное утро и свою жизнь ВСУ.
Также важно оставаться надежным тылом и прислушиваться к украинскому Генштабу, который сообщает о ситуации на фронте и потенциально опасных направлениях, а также о местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг задействовал ствольную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Середина Буда, Шевченковое, Екатериновка и Вольное Сумской области.
На Харьковском направлении оккупанты продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей.
На Харьковском направлении оккупанты продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей.
Совершили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Варваровки, Удов, Слатиного, Петровки, Борщевой, Больших Проходов, Песчаного, Русских Тишков, Шестакового, Слобожанского, Андреевки и Гусаровки.
Также враг нанес авиационные удары недалеко от Мосьпанового, Первомайского и Байрака. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Питомник, Черкасская Лозовая и Шестаковое.
На Славянском направлении противник пытается возобновить наступление в направлении населенного пункта Барвенковое. Зафиксированы обстрелы вблизи Чепиля, Бражковки, Богородичного и Константиновки.
На Славянском направлении противник пытается возобновить наступление в направлении населенного пункта Барвенковое. Зафиксированы обстрелы вблизи Чепиля, Бражковки, Богородичного и Константиновки.
Нанес авиаудары возле Бражковки и Залимана. Вел наступательный бой в направлении Карнауховки, успеха не имел, отошел. Вел воздушную разведку в районе Новой Дмитровки.
На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Татьяновка, Ивано-Дарьевка, Звановка и Григоровка. Нанес авиационные удары вблизи Спирного и Северска. Вел воздушную разведку возле Татьяновки.
На Бахмутском направлении враг нанес огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Тихоновка, Васюковка, Соледар, Бахмут и Шумы. Задействовал авиацию для ударов возле Яковлевки и Кодемы.
Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут и Кодема, успеха не имел.
Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут и Кодема, успеха не имел.
На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы в районах Александрополя, Нью-Йорка, Новобахмутовки, Нетайлового, Галицыновки, Невельского, Опытого и Марьинки. Нанес авиаудары недалеко от Первомайского, Красногоровки и Марьинки.
Захватчики пытались улучшить тактическое положение в направлении Невельского, получили отпор и отошли.
Захватчики пытались улучшить тактическое положение в направлении Невельского, получили отпор и отошли.
На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Золотой Нивы, Пречистовки, Павловки и Владимировки. Удары авиации противника подверглись районам Владимировки и Новомихайловки.
На Запорожском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Новоселка, Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Полтавка, Орехов и Малая Токмачка. Нанес авиационные удары возле Ольговского и Гуляйполя.
На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы районов населенных пунктов Николаев, Кривой Рог, Лупарево, Прибужское, Посад-Покровское, Новогригоровка, Партизанское, Красная Долина.
Также под вражеским огнем оказались Большое Артаковое, Квитневое, Ивановка, Потемкиное, Трудолюбовка, Благодатное, Таврическое, Первомайское, Широкое и Поляна.
Ударами авиации пытался разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населённых пунктов Александровка, Лозовое и Ольгиное.
Ударами авиации пытался разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населённых пунктов Александровка, Лозовое и Ольгиное.
Но многие наши герои, которые попали на менее сложное направление или далеко от передовой, могут чувствовать себя не на своем месте. Читай рассказ психотерапевта о вредном героизме.
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