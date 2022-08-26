Вредный героизм и поиски своего места: рефлексии психотерапевта на фронте

Романтизм войны чувствуется во многих книгах, однако в жизни все далеко не так привлекательно. Реальность войны и героизм на самом деле выглядят иначе.

Еще с детства многих учили патриотизму, преданности и прививали силу казацкого духа. Это взрастило в нас, украинцах, желание бороться до конца за свою землю и ее людей, идти в ад боевых действий.

Но многие наши герои, которые попали на менее сложное направление или находятся вдали от передовой, могут чувствовать себя не на своем месте.

Почему так происходит и как помочь адаптироваться к реальности войны, рассказал психотерапевт и общественный активист Артем Осипян, который сейчас защищает нашу землю под Бахмутом в качестве добровольца.

Не на своем месте: вот где провинился героизм

Между общественной деятельностью и войной, как и многие мужественные защитники и защитницы, Артем выбрал фронт. Но настоящая причина данного выбора — чувство, что он был не на своем месте.

С этим могут столкнуться многие люди, обвиняющие себя в том, что делают недостаточно, находятся в безопасности и чувствующие вину уцелевшего.

Поэтому у них есть желание пойти служить, а в воображении вырисовываются картины ада передовой, страшных баталий и героизма — в частности, именно тогда человек ожидает почувствовать облегчение и найти свое место на войне.

Воевать и идти в самое страшное сражение — не самовлюбленность, а нормальное желание. Но уничтожение себя из-за отсутствия подвигов, ранений или за то, что я жив и в безопасности — не исцелится героизмом или повышенным риском.

Таким был и Артем. Он представлял, что окажется на тяжелом направлении, но случилось иначе. Он делал все возможное и невозможное, чтобы помочь, но где бы он ни оказывался и что бы ни делал, чувство, будто он не на своем месте, никогда не покидало.

Он не получал внутреннего вознаграждения, а свои действия начал обесценивать, ведь каждый день кому-то было хуже, кто-то умирал, служил в более горячем месте, а он был недостаточным героем в своих глазах.

Вина уцелевшего и военный нарциссизм

Ощущение, что ты не на своем месте, растет из вины уцелевшего и военного нарциссизма. Последнее кричит твоему подсознанию: эй, казак, надо быть героем, самым крутым рыцарем в самом ожесточенном бою.

Именно поэтому люди, находящиеся вне ада и не получившие серьезных ранений, могут обвинять себя и прививать комплекс неполноценности.

Никто не может быть виноват в том, что выжил, не пострадал или остался в безопасности.

Самооценка на войне и происки судьбы

Ожидание особого героизма на войне может разъедать изнутри, ведь именно таким образом ты хочешь дать своей самооценке подкрепление важности и нужности.

Но правда в том, что в самом аду ты не найдешь подкрепления звания самого крутого. Часто бойцы хотят немного отдохнуть от передовой и не чувствуют, что делают что-то сверхчеловеческое.

Там действия каждого становятся рефлекторными, инстинктивными, а самооценка теряется между выживанием и адреналином.

В реальности никто не обязан быть самым крутым казаком. На войне героями становятся случайно. Конечно, эти люди смелые, скоординированные и с хорошей подготовкой, однако станешь ли ты героем или нет, решает ситуация.

Психотерапевт объясняет это так, что у каждого есть собственная судьба и путь. То есть выжить или умереть, оказаться в точке, где можно проявить героизм, или там, где такой возможности не будет — тоже судьба.

Осознание своей судьбы — это первый шаг к тому, чтобы выдохнуть, снять ярлыки и почувствовать себя в конце концов на нужном месте.

Как формируется расстройство адаптации

Травматическим для психики является не только желание оказываться в шаге от смерти и чувствовать прилив адреналина.

Сверхвысокие ожидания от себя, тяга к героизму, ощущение несправедливости, будто бы мобилизация — это наказание, жалость к себе — все это ведет к употреблению алкоголя и психотропных веществ, что в дальнейшем формирует расстройства адаптации.

Хотя достичь дзена и психологического комфорта во время войны невозможно и не нужно, однако чрезмерные претензии и требования к себе только навредят. Так что будь добрее к себе и не требуй невозможного.

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