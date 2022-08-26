Психологія

Шкідливий героїзм та пошуки свого місця: рефлексії психотерапевта на фронті

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 26 Серпня 2022, 10:30
не на своєму місці
Фото: Unsplash

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