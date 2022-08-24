Город не сломать, кто сунется — живым не выйдет. Как проходит День Независимости в Харькове и какие последствия обстрелов

В Харькове сегодня большой комендантский час, который продлится полтора суток.

Оккупанты уже нанесли серию ударов по городу-герою. Какие последствия обстрелов и ситуация в отчаянно отстаивающем свободу Харькове — читай в материале.

Ситуация в Харькове 24 августа 2022

Харьков украшен желто-голубыми флагами, это, собственно, и все признаки праздника в городе. Больно смотреть на пустой город. Возле памятника Тарасу нашего Кобзаря не узнать, потому что харьковчане заботливо укрыли его броней, чтобы уцелел во время обстрелов российскими захватчиками.

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Обычно здесь собирается немало людей, сегодня же вокруг ни души. Большой комендантский час продлится до утра.

Все из-за террористической угрозы со стороны России, а также усиления обстрелов. Ночью Россия нанесла удары по Харькову и пригороду из реактивных систем залпового огня и ракет С-300, запущенных из российского Белгорода.

Последствия обстрелов Харькова

Обстреляли детскую больницу, склады, жилые дома на Алексеевке, ранены мужчины, сообщают в облвойскадминистрации.

Загорелась и трехэтажка в центре города. Госпитализирована женщина, пострадала и пятилетняя девочка.

Однако Харьков не сломать, кто сюда сунется — живым не выйдет, — уверяет главный полицейский области, — как это произошло с путинскими солдатами, которые в начале войны прорвались в Харьков на Тигре.

Спецназовцы отбили его у оккупантов, теперь этот трофей отремонтировали и со вчерашнего дня на нем начали патрулировать город.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко говорит:

— Техника, которую вы видите, проехала от российского Белгорода в наш украинский Харьков, в ней ехали россияне, которые уничтожали и сейчас уничтожают наш город. Сейчас на ней будут ездить герои, которые будут уничтожать оккупантов. И я вам могу сказать, что мы точно доедем как минимум в Белгород на нем.

И украинские воины, и мирные люди сейчас совместно борются за свободу. Все, как завещал Тарас — порвали цепи, вражей злой кровью землю окропили, так что мы уверены, что придет время, когда мы все снимем броники и будем праздновать нашу победу.

Ранее мы рассказывали о ситуации в Бахмуте.

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