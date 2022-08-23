Еще полгода назад Бахмут славился своим колоритом, а сегодня — город-призрак. Репортаж с прифронтовой Донецкой области

Донецкая область сейчас — самая горячая зона боевых действий. Российские войска ракетными ударами и артиллерией накрывают всю линию столкновения.

Самые жестокие бои продолжаются возле Соледара, Славянска, Бахмута и Авдеевки. Россияне не оставляют попыток прорвать нашу оборону.

Оккупанты все активнее бьют по мирному населению. Ночью они снова попали в одну из школ Константиновки. А Бахмут оккупанты методически равняют с землей.

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В Константиновке после вражеских обстрелов разрушена школа. Взрывная волна от двух вражеских ракет зацепила рядом расположенные дома.

Очень страшно было, сильный грохот был, даже песок с потолка сыпался, — говорит жительница Константиновки Надежда.

Многие квартиры и местная библиотека остались без окон. Но работники библиотеки отмечают: главное — уцелели стеллажи с книгами, окна — это мелочи.

Российские военные специально наносят удары по образовательным заведениям, чтобы украинские дети не имели возможности пойти на учебу.

А соседний Бахмут российские военные обстреливают со всего имеющегося оружия. На месте вражеских прилетов работают спасатели, захватчики в очередной раз попали в дома мирных жителей.

Жительница Бахмута Мария после возгорания соседского дома хотела помочь погасить огонь, но воды в городе уже нет 11 дней. Поэтому пожар быстро увеличился.

Еще полгода назад Бахмут славился историческим и культурным колоритом, был городом известных шампанских вин и роз, а сейчас — город-призрак.

Мариуполь — один из городов, которые наиболее пострадали от российской агрессии. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Мариуполе.

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