Мариуполь сегодня: украинцев кормят обещаниями, а “своим” дарят уцелевшие квартиры

Мариуполь. Оккупанты продолжают сносить дома по улице Солнечной и бульваре Шевченко. Людей, которые жили в этих домах, оккупанты, как обычно, кормят обещаниями.

В то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов — глав ОСМД.

Типичное поведение оккупантов: украинцам лживую надежду, своим — имущество украинцев. Ничего нового.

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