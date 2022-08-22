Мариуполь сегодня: украинцев кормят обещаниями, а “своим” дарят уцелевшие квартиры

Мариуполь. Оккупанты продолжают сносить дома по улице Солнечной и бульваре Шевченко. Людей, которые жили в этих домах, оккупанты, как обычно, кормят обещаниями.
В то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов — глав ОСМД.
Типичное поведение оккупантов: украинцам лживую надежду, своим — имущество украинцев. Ничего нового.
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