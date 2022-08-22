Украина

Мариуполь сегодня: украинцев кормят обещаниями, а “своим” дарят уцелевшие квартиры

Вероника Фёдорова, видеоредактор 22 августа 2022, 14:00

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